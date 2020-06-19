19 июня 2020, 15:22
Пользователи YouTube поддержали протест против задержания жителя Дагестана
Жителям Дагестана удалось объединиться против произвола силовиков, указали пользователи YouTube после того, как сельчане Кизилюртовского района потребовали освободить задержанного Юсупа Абдулаева. До задержания Абдулаев был похищен и подвергся пыткам, затем ему подбросили оружие, заявил адвокат 18 июня.
Недовольные задержанием Абдулаева жители села Кироваул собирались у здания силовой структуры 17 июня, самого Юсупа Абдулаева задержали двумя днями ранее, 15 июня. По словам отца задержанного, Абдурагима Абдулаева, его сын работал таксистом в Махачкале, но после начала пандемии вернулся домой и находился в самоизоляции. "Днями и ночами сын дома сидел. Пришло письмо о том, что у него имеются административные штрафы за нарушение правил дорожного движения. В связи с этим он поехал в Кизилюрт к судебным приставам", - рассказал Абдурагим Абдулаев.
У здания судебных приставов на Юсупа Абдулаева напали несколько человек в гражданской одежде и насильно увезли с собой, со ссылкой на своего подзащитного сообщил адвокат Загид Омаргаджиев. Там, куда привезли Абдулаева, его "начали пытать током, заставляли признаться в участии в незаконном вооруженном формировании", - заявил Омаргаджиев. Абдулаев попал в поле зрения силовиков из-за того, что двое его двоюродных братьев были убиты в 2010 году во время спецоперации, предположил адвокат. "В том помещении с него требовали взять на себя участие в их группе. Он не признался", - заявил Загид Омаргаджиев.
После этого Абдулаеву "подсунули за пояс переделанный под боевой травматический пистолет, в карман кинули обойму, и повезли на пост ГИБДД Бавтугайский на федеральной трассе. <...> Повезли туда, чтобы ДПСники его оформили. Будто они обнаружили при осмотре машины Юсупа этот пистолет", - пояснил адвокат.
Омаргаджиев отметил, что на ногах и руках его подзащитного есть следы пыток, адвокатом подано ходатайство о проведении медицинского освидетельствования. Защитник также написал заявление в межрайонную кизилюртовскую прокуратуру. Он рассказал, что пытается получить материалы с камер наружного видеонаблюдения. "Это произошло прямо под камерами службы судебных приставов. Кроме того, камеры имеются на посту, где якобы его задержали. Также они есть и на других зданиях, расположенных рядом со службой судебных приставов", - привел 18 июня слова адвоката "Черновик".
На видео, опубликованном 18 июня на канале издания в YouTube, десятки человек стоят напротив здания силовой структуры. Поблизости находятся полицейские, стоит полицейская машина. "Народ собирается. Народ возмущен действиями правоохранительных органов в отношении Абдулаева Юсупа", - комментирует ситуацию голос за кадром.
К 15.22 мск 19 июня это видео собрало 1096 просмотров, четыре комментария и 14 "лайков". У канала 9370 подписчиков.
Авторы комментариев к видео поддержали протестующих и раскритиковали силовиков. "Такого единства, как в Дагестане, мало где можно встретить", - прокомментировал протест местных жителей Кейси Райбек. "Дай Аллах вам сил отстоять свои права у себя на земле", - пожелал Саид Саидов. "<Силовики> все что угодно подбрасывают", - заявил abdullah I.
Как писал "Кавказский узел", 22 мая в ходе перестрелки в лесу между селами Гоксув и Муцалаул Хасавюртовского района были убиты шесть человек, которых силовики объявили боевиками. Силовики должны представить доказательства причастности убитых к боевикам, заявили пользователи соцсетей, напомнив о резонансном убийстве пастухов Гасангусейновых. Тогда правоохранители также объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых не согласились с этим, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Убийство чабанов в Дагестане". Отец убитых пастухов добился возбуждения уголовного дела по факту убийства сыновей и требует привлечь к ответственности виновных силовиков.