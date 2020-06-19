Пользователи YouTube поддержали протест против задержания жителя Дагестана

19 июня 2020, 15:22

Жителям Дагестана удалось объединиться против произвола силовиков, указали пользователи YouTube после того, как сельчане Кизилюртовского района потребовали освободить задержанного Юсупа Абдулаева. До задержания Абдулаев был похищен и подвергся пыткам, затем ему подбросили оружие, заявил адвокат 18 июня.

Недовольные задержанием Абдулаева жители села Кироваул собирались у здания силовой структуры 17 июня, самого Юсупа Абдулаева задержали двумя днями ранее, 15 июня. По словам отца задержанного, Абдурагима Абдулаева, его сын работал таксистом в Махачкале, но после начала пандемии вернулся домой и находился в самоизоляции. "Днями и ночами сын дома сидел. Пришло письмо о том, что у него имеются административные штрафы за нарушение правил дорожного движения. В связи с этим он поехал в Кизилюрт к судебным приставам", - рассказал Абдурагим Абдулаев.

У здания судебных приставов на Юсупа Абдулаева напали несколько человек в гражданской одежде и насильно увезли с собой, со ссылкой на своего подзащитного сообщил адвокат Загид Омаргаджиев. Там, куда привезли Абдулаева, его "начали пытать током, заставляли признаться в участии в незаконном вооруженном формировании", - заявил Омаргаджиев. Абдулаев попал в поле зрения силовиков из-за того, что двое его двоюродных братьев были убиты в 2010 году во время спецоперации, предположил адвокат. "В том помещении с него требовали взять на себя участие в их группе. Он не признался", - заявил Загид Омаргаджиев.

После этого Абдулаеву "подсунули за пояс переделанный под боевой травматический пистолет, в карман кинули обойму, и повезли на пост ГИБДД Бавтугайский на федеральной трассе. <...> Повезли туда, чтобы ДПСники его оформили. Будто они обнаружили при осмотре машины Юсупа этот пистолет", - пояснил адвокат.

Омаргаджиев отметил, что на ногах и руках его подзащитного есть следы пыток, адвокатом подано ходатайство о проведении медицинского освидетельствования. Защитник также написал заявление в межрайонную кизилюртовскую прокуратуру. Он рассказал, что пытается получить материалы с камер наружного видеонаблюдения. "Это произошло прямо под камерами службы судебных приставов. Кроме того, камеры имеются на посту, где якобы его задержали. Также они есть и на других зданиях, расположенных рядом со службой судебных приставов", - привел 18 июня слова адвоката "Черновик".

На видео, опубликованном 18 июня на канале издания в YouTube, десятки человек стоят напротив здания силовой структуры. Поблизости находятся полицейские, стоит полицейская машина. "Народ собирается. Народ возмущен действиями правоохранительных органов в отношении Абдулаева Юсупа", - комментирует ситуацию голос за кадром.

К 15.22 мск 19 июня это видео собрало 1096 просмотров, четыре комментария и 14 "лайков". У канала 9370 подписчиков.

Авторы комментариев к видео поддержали протестующих и раскритиковали силовиков. "Такого единства, как в Дагестане, мало где можно встретить", - прокомментировал протест местных жителей Кейси Райбек. "Дай Аллах вам сил отстоять свои права у себя на земле", - пожелал Саид Саидов. "<Силовики> все что угодно подбрасывают", - заявил abdullah I.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая в ходе перестрелки в лесу между селами Гоксув и Муцалаул Хасавюртовского района были убиты шесть человек, которых силовики объявили боевиками. Силовики должны представить доказательства причастности убитых к боевикам, заявили пользователи соцсетей, напомнив о резонансном убийстве пастухов Гасангусейновых. Тогда правоохранители также объявили убитых боевиками, однако односельчане братьев Гасангусейновых не согласились с этим, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Убийство чабанов в Дагестане". Отец убитых пастухов добился возбуждения уголовного дела по факту убийства сыновей и требует привлечь к ответственности виновных силовиков.