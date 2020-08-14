Обвиняемый по делу о протестах в Кулларе переведен под домашний арест

14 августа 2020, 17:04

Суд в Дагестане смягчил сегодня меру пресечения гражданину Азербайджана Анвару Мурадову, арестованному после беспорядков в лагере на границе. Мурадов настаивает, что не бросал камни в силовиков.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 августа Верховный суд Дагестана отменил решение об аресте Анвара Мурадова и постановил заново рассмотреть вопрос о мере пресечения. Родственники Мурадова заявили о его невиновности.

15 июня в лагере в Кулларе прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев, в том числе Анвара Мурадова, были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Все они были арестованы по решению суда на два месяца. 13 августа трое обвиняемых были оставлены судом под стражей еще на месяц. Еще один обвиняемый, Эльмар Мехтиев, переведен под домашний арест.

Настаивая сегодня на заключении Мурадова под стражу, следователь указал, что тот обвиняется в тяжком преступлении, а в материалах дела имеются свидетельства о его виновности. По версии следствия, Мурадов во время протестной акции бросал камни и "подручные предметы" в сотрудников правоохранительных органов. Один из силовиков на очной ставке заявил, что в него попал брошенный Мурадовым камень. Протокол очной ставки был приобщен к материалам дела. Следователь также отметил, что обвиняемый - иностранный гражданин, и может скрыться от следствия и суда. Представитель прокуратуры поддержал данное ходатайство.

Адвокат Мурадова Мурад Велиханов указал Магармкентскому районному суду, что согласно тем же материалам дела, камень не причинил потерпевшему никакого вреда. Он также представил суду положительные характеристики с места жительства Мурадова и гарантии от благотворительного фонда "Азербайджан" Кировской области, который письменно обязался оплатить обвиняемому жилье и содержать его во время производства по делу. Адвокат также представил письменное согласие жителя Дербента предоставить Мурадову комнату для проживания.

Судья учла доводы защитника и отклонила ходатайство следователя. По решению суда Мурадов переведен под домашний арест. Его освободили в зале суда, вместе с адвокатом Мурадов выехал из Магарамкента в Дербент.

Мурад Велиханов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ранее Верховный суд Дагестана, направляя дело на новое рассмотрение, указал на допущенные райсудом ошибки. "Верховный суд Дагестана потребовал дать оценку причастности Мурадова к преступлению, проверить, имелись ли основания для ареста, и изучить возможность применения более мягкой меры пресечения. Было также указано на необходимость изучения личности обвиняемого", - пояснил адвокат.

Обитателей пункта временного проживания близ дагестанского села Куллар отправляют на родину группами каждую неделю, по вторникам. 11 августа лагерь покинули более 260 граждан Азербайджана, однако уже спустя сутки число обитателей лагеря восстановилось, снова превысив 700 человек. Власти Азербайджана не имеют права затягивать возвращение своих граждан из России и вынуждать их жить в палаточном лагере в Кулларе, это основание для иска в ЕСПЧ, заявили правозащитники.

30-летний гражданин Азербайджана Анвар Мурадов приехал в Россию в 2019 году, проживал в Ленинградской области. Там он познакомился с девушкой и женился. Весной Мурадов решил съездить на родину, чтобы увидеться с родителями и собрать необходимые документы для оформления гражданства России. 4 апреля он приехал к границе, но не смог ее пересечь из-за связанных с коронавирусом ограничений и остался в стихийном лагере близ Куллара. За несколько дней до протестной акции он перебрался в палаточный городок, рассказал Мурад Велиханов.

Мурадов настаивает, что не только не бросал камни в силовиков, но и вообще не участвовал в протестах, а лишь наблюдал за происходящим со стороны. Его задержали, когда он был в палатке. Задержание, по его словам, проводилось грубо. "Несмотря на отсутствие сопротивления, силовики применили электрошокер", - отметил адвокат.

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