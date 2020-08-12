Азербайджанский журналист Полад Асланов прекратил голодовку

12 августа 2020, 18:11

Главный редактор азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полад Асланов прекратил голодовку, начатую в СИЗО в знак протеста против "нарушения прав" и "необъективного судебного разбирательства". Супруга журналиста заявила, что его акция частично достигла цели.

Как писал "Кавказский узел", Полад Асланов в июне 2019 года был задержан и взят под стражу по подозрению в шпионаже. 24 декабря журналисту было предъявлено обвинение в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 11 февраля потерпевший отозвал жалобу на Полада Асланова. Супруга Асланова назвала отказ потерпевшего тактической уловкой следствия для продолжения судебного процесса в закрытом режиме. Сам журналист связал преследование со своей работой. 5 августа он объявил голодовку в знак протеста против нарушения его прав и необъективного, как он считает, судебного разбирательства.

3 февраля суд по делу Полада Асланова, обвиняемого в госизмене и угрозе убийством, начался в Баку с обвинения в адрес судьи. По мнению журналиста и его адвокатов, судья, ранее работавший в министерстве национальной безопасности, заинтересован в обвинительном приговоре. Однако отвод судьи не был удовлетворен.

Супруга Полада Асланова Гюльмира Асланова сообщила, что муж позвонил ей сегодня из СИЗО и сказал, что накануне прекратил голодовку.

"Еще 10 августа я от своего имени и матери Полада направила в Пенитенциарную службу и СИЗО обращение с просьбой передать мужу наш призыв приостановить голодовку во избежание тяжелых последствий для его здоровья. В тот же день аналогичное обращение ему направили правозащитники из Комитета против репрессий и пыток. Я звонила также в Пенитенциарную службу и там обещали передать нашу просьбу Поладу. И вот Полад сегодня сообщил, что 11 августа с учетом обращений семьи и правозащитников приостановил голодовку, но сказал, что его требования об объективном следствии остаются в силе, и он оставляет за собой право возобновить акцию", - рассказала Гюльмира Асланова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, всего Полад Асланов продолжал голодовку шесть суток. "Голос Полада был слышен слабо. Но он заверил, что с ним все в порядке и самочувствие нормальное, и он под наблюдением врачей. Не знаю, может он нас хотел успокоить. Но, с другой стороны, он сохраняет бодрость духа", - отметила супруга журналиста.

Она считает, что акция частично достигла цели. "Голодовка привлекла вновь внимание госструктур и общественности к делу Полада. Именно после начала голодовки, в результате вмешательства аппарата омбудсмена, Поладу позволили 7 августа после достаточного длительного перерыва позвонить домой", - отметила Гюльмира Асланова.

Супруга Полада Асланова считает, что, благодаря акции, его перевели из СИЗО Службы госбезопасности, где он жаловался на условия содержания и, по ее мнению, подвергался давлению, в СИЗО Пенитенциарной службы. "По крайней мере, Полад сегодня сказал, что на условия содержания и обращение с ним не имеет никаких жалоб. Теперь мы ожидаем, что и судебное следствие будет далее проводиться объективно", - сказала она.

Член Комитета против пыток и репрессий Аловсат Садыглы подтвердил, что правозащитники обращались к Асланову с призывом прекратить голодовку.

"Мы обратились к Поладу Асланову с просьбой прекратить голодовку. Она была опасна для его жизни с учетом его физических данных и сердечной болезни. Кроме того, в условиях пандемии коронавируса нельзя ослаблять иммунитет. Мы отслеживаем его дело с самого начала и убеждены, что его преследуют по ложному обвинению. Мы считаем, что Полад Асланов не виноват. Однако борьбу за свои права надо вести не в ущерб здоровью", - заявил Садыглы корреспонденту "Кавказского узла".

Получить комментарии в Пенитенциарной службе Азербайджана не удалось.

Отметим, что Полад Асланов включен в список политзаключенных союза "За свободу политзаключенных".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".