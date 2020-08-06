Правозащитники раскритиковали власти за низкие темпы возвращения азербайджанцев из России

06 августа 2020, 21:42

В карантинном лагере в Азербайджане достаточно мест, чтобы расселить всех ожидающих отправки из Дагестана домой, сообщили прибывшие на родину азербайджанцы. Власти Азербайджана должны организовать беспрепятственный вывоз своих граждан из Куллара и создать достаточное число резервных мест в карантинных пунктах, заявили азербайджанские правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", обитателей пункта временного проживания близ дагестанского села Куллар отправляют домой группами, в последнее время еженедельно - по вторникам. 4 августа 260 граждан Азербайджана были отправлены на родину, в палаточном и стихийном лагерях в Кулларе оставалось порядка 250 постояльцев.

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, открыт у села Куллар на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана. Вокруг официального лагеря расположился стихийный, где находятся те, кому не хватило места в палатках. Кроме того, часть граждан Азербайджана приютили местные жители, кто-то живет в отелях. Граждане Азербайджана, прибывающие из Дагестана, размещаются в карантинном лагере близ пограничного пункта "Самур". До конца карантина (7-14 дней – в зависимости от заключения врачей) им запрещено видеться с родными.

Постояльцы лагеря в Азербайджане указали на пустующие места

Всех прибывших в Азербайджан 4 августа разместили в палатках в карантинной зоне близ погранично-пропускного пункта «Самур», рассказал корреспонденту «Кавказского узла» один и бывших постояльцев лагеря в Кулларе Джафар Сеидов.

По его словам, они прибыли в карантинную зону во второй половине дня. "Лагерь здесь (в Азербайджане) был пуст. Предыдущую группу как раз отправили [...] Тут такой большой палаточный городок, что помимо нашей группы из 260 человек можно было бы спокойно разместить еще столько же людей, а может, больше», - отметил Сеидов.

Он рассказал, что у прибывших взяли анализ на коронавирус. "Насколько я знаю, у всех результат получился отрицательным", - сказал Сеидов.

Прибывших разместили в палатках по пять человек, рассказал он. «Тут нас три раза в день вкусно кормят, в меню даже фрукты включены. Дважды в день измеряют температуру, кровяное давление. Для женщин и детей организован особый уход. Грудным детям даже предложили детское питание. В палатки, где дети, помимо набора на обед дополнительно дают фрукты. Впрочем, в Кулларе также о женщинах и детях особенно заботились, в том числе местные жители», - сказал Джафаров.

Прибывший вместе с ним Муса Гулиев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что также доволен условиями в лагере. «Все тут хорошо – чисто, опрятно. Есть возможность принять душ, кабин достаточно и очередей нет. По дороге я потерял «зарядку» для мобильного телефона, а в моей палатке ни у кого не было подходящей. Я рассказал солдатам о проблеме, и они нашли мне устройство. У мужчины из соседней палатки по дороге сломался чемодан, и ему нашли тут большую дорожную сумку, куда он смог переложить вещи», - отметил он.

Палатки, где размещены женщины с детьми, расположены рядом друг с другом, сказал Гулиев. «Мужчины и солдаты помогли женщинам перетащить из автобусов чемоданы, сумки. Медперсонал особо заботится о них, в особенности о детях. Некоторым даже раздали игрушки», - отметил он.

Эльман Балаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 4 августа покинул карантинную зону и вернулся домой в город Биласувар. Он сообщил, что за время пребывания в карантинной зоне их тестировали на коронавирус дважды. «В первый раз у нас взяли анализ в день, когда мы приехали, – 29 июля. Результаты объявили через два дня - у всех результаты были отрицательные. Во второй раз тесты были проведены в воскресенье (2 августа) [...] Ответы были готовы во второй половине дня в понедельник (3 августа). Те, кто жил поблизости от границы, отправились домой тем же вечером. Мы во вторник (4 августа) с утра выехали, и палатки стали готовить для прибывающей новой группы. Там мест на 700-800 человек, а может, и больше. Но почему-то привозят только по 250 человек», - отметил Балаев.

Правозащитники сочли необоснованными ограничения на пересечение границы для азербайджанцев

Директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов считает, что неправомерно ограничивать пропуск граждан страны на родину. "Одно дело, когда люди не могут вернуться в свои страны из-за отсутствия авиасообщения. В данном же случае граждане Азербайджана сами прибыли к сухопутной границе и месяцами не могут перейти ее", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Правозащитник усмотрел в этом нарушение пункта 4 статьи 28 Конституции Азербайджана, где сказано, что «гражданин Азербайджанской Республики имеет право в любое время беспрепятственно возвращаться в свою страну». Кроме того, согласно пункту 2 статьи 3 Протокола номер 4 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, «никто не может быть лишен права на въезд на территорию государства, гражданином которого он является», указал Гусейнов. "В статье 12 Международного пакта ООН о гражданских и политических правах, с одной стороны, отмечается, что «каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную», и наряду с этим подчеркивается, что «никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою собственную страну»", - подчеркнул он.

Гусейнов считает необоснованными запрет на пропуск через границу под предлогом ограниченного числа мест в карантинных зонах и нехваткой медработников. "По заявлениям властей Азербайджана, в карантинной зоне близ границы есть возможность принять 1200 человек [...] Кроме того, в северном регионе страны много гостиниц, которые пустуют из-за отсутствия туристов. Медперсонал также можно было бы подготовить. Подавляющее большинство прибывающих - не инфицированные, и для их медобслуживания достаточно и среднего медперсонала", - указал он.

"Дело, скорее всего, в коррупционной составляющей", - предположил он. На содержание двух лагерей по обе стороны границы выделяются средства, которыми "бесконтрольно распоряжаются чиновники", считает Гусейнов. Кроме того, ограниченный пропуск вызывает ажиотажный спрос на места в очереди, что позволяет "включать людей в группы за вознаграждение", отметил он.

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли также считает необоснованным содержание граждан Азербайджана в лагере в Дагестане. "На начальном этапе пандемии временные ограничения на пропуск людей через сухопутную границу еще можно было понять. Но максимум за 15 дней можно было бы создать карантинные пункты уже на нашей стороне границы. Однако власти медлили с созданием карантинной зоны, они обратили внимание на проблему после того, как 15 июня в Кулларе произошли столкновения граждан Азербайджана с силовиками. Азербайджан взял на себя содержание жителей палаточного лагеря в Кулларе и одновременно развернул палаточный лагерь на своей стороне у границы", напомнил он.

15 июня в лагере в Кулларе прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Все они были арестованы по решению суда на два месяца. Участники протестов не признали своей вины. 25 июля суд в Дагестане направил на повторное рассмотрение ходатайство следователя об аресте одного из обвиняемых Эльмара Мехтиева. Близкие азербайджанцев Юсифа Мехтиева, Джейхуна Намазова и Анвара Мурадова, обвиняемых в насилии во время акции протеста в лагере, настаивают на их невиновности.

Однако прошло уже почти два месяца, а люди все равно неделями ждут в Кулларе пропуска на родину, отметил Мамедли. "С такими темпами вывоза лагерь в Кулларе никогда не опустеет. Власти должны, наконец, вывезти всех граждан и создать достаточно резервных мест в карантинных пунктах, чтобы прибывающие к сухопутной границе могли бы беспрепятственно переходить ее. В конце концов, могут быть определены два-три дня в неделю, когда граница будет открыта для перехода, чтобы контролировать поток людей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".