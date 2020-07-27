Более 200 граждан Азербайджана вернулись из России

27 июля 2020, 01:05

"Азербайджанские авиалинии" доставили из Москвы в Баку 201 гражданина Азербайджана из числа тех, кто не смог уехать на родину из-за закрытой в условиях пандемии границы.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля в Азербайджане выявлено 417 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 30 050. В республике за сутки умерли девять зараженных COVID-19, таким образом, общее число умерших выросло до 417.

Чартер национального перевозчика ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) 26 июля доставили в Баку из Москвы 201 пассажира, пишет "Спутник-Азербайджан".

Пассажирами чартера стали граждане Азербайджана, которые остались в России из-за закрытой границы. На борт были допущены только пассажиры, у которых были справка об отсутствии COVID-19, пишет minzal.az.

Несмотря на наличие справки, все прилетевшие в Баку должны провести две недели в самоизоляции.

Власти продлили закрытие государственной границы Азербайджана до 1 августа. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Напомним, что из-за закрытия границы граждане Азербайджана не могут попасть на родину и вынуждены жить в пункте временного проживания у села Куллар на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана. Обитателей лагеря отправляют домой группами. 21 июля очередная группа из 250 граждан Азербайджана была отправлена на родину. В эту группу вошли лишь 15 человек из тех, кто давно проживает в палаточном лагере, остальные приехали в лагерь накануне, сообщили в Национальной культурной автономии азербайджанцев. Принципы формирования групп граждан Азербайджана для отправки из Дагестана непрозрачны, а представители властей Азербайджана появляются в лагере лишь накануне отправки, пожаловались обитатели палаточного лагеря близ Куллара.

15 июня в лагере в Кулларе прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев были возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Все они были арестованы по решению суда на два месяца. Участники протестов не признали своей вины.