Суд отказался отменить решение о назначении Трапезникова сити-менеджером Элисты

06 августа 2020, 11:17

Элистинский горсуд 5 августа не удовлетворил иск активиста Семена Атеева, требующего признать необоснованным назначение Дмитрия Трапезникова руководителем администрации города. Это решение будет обжаловано, пообещал Атеев.

Как сообщал "Кавказский узел", Элистинский горсуд назначил на 5 августа заседание по иску правозащитника Семена Атеева, который потребовал признать противоречащим законам и отменить решение о назначении Дмитрия Трапезникова сити-менеджером.

3 марта депутаты горсобрания Элисты проголосовали за назначение главой городской администрации Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. В Элисте неоднократно проходили акции протеста против назначения в сентябре 2019 года Трапезникова врио главы города. После первых акций начались суды над активистами, в большинстве случаев судьи назначали штраф, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка".

Суд отказался привлечь к делу бывших кандидатов в сити-менеджеры

Рассмотрение иска Семена Атеева в Элистинском горсуде началось 5 августа в 14.30 мск. Помимо участников процесса, в зале суда находились четыре слушателя, местные СМИ интереса к судебному разбирательству не проявили, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Сторону ответчика представляла юрист Элистинского горсобрания. По ее ходатайству суд разрешил участвовать в заседании представителю конкурсной комиссии, проводившей конкурс на замещение должности главы администрации Элисты. При этом суд отклонил ходатайство Атеева, просившего допустить в качестве соистцов Санла Эрендженова и Валентину Эрдниеву, которые наряду с Трапезниковым претендовали на пост сити-менеджера. Атеев заявил отвод председательствующему судье, однако суд счел заявление необоснованным, после чего началось рассмотрение дела по существу.

В своем выступлении Атеев повторил доводы, изложенные в иске. В частности, он обратил внимание суда, что Трапезников не проходил срочную службу в российской армии, что, по утверждению истца, является обязательным для замещения государственной должности. Правозащитник также указал, что нынешний глава администрации Элисты не имеет необходимого стажа – ни на муниципальной службе, ни по специальности.

Кроме того, Атеев поставил под сомнение подлинность сведений об обучении Трапезникова в Кабардино-Балкарском госуниверситете – "единственном российском вузе", который окончил бывший глава ДНР. Истец представил суду ответ на запрос из этого учебного заведения, согласно которому Трапезников стал магистром экономики, окончив КБГУ с отличием "за 28 дней".

Атеев также отметил, что "общественности не были представлены свидетельства, что Трапезников не является гражданином Украины или ДНР". Наличие двойного гражданства у госслужащего, заявил правозащитник в суде, является нарушением федерального законодательства.

Назначение Трапезникова, по мнению Атеева, нарушает его права и свободы. "Глава администрации города издает нормативные акты, обязательные для исполнения всеми жителями Элисты. Трапезников ввел в городе режим чрезвычайной ситуации – и ограничил мое право на передвижение. До этого он препятствовал проведению митингов оппозиции, что нарушило мое право на мирные собрания", - заявил в суде правозащитник.

Представитель Элистинского горсобрания не согласилась с аргументами истца. По ее словам, доводы о нарушении прав и свобод Атеева "касаются действий главы администрации города, а не предмета иска". "Предметом иска является решение Элистинского городского собрания. Административный истец претендентом на должность главы администрации города не являлся. Оспариваемое решение горсобрания не затрагивает его права и свободы", - пояснила она свою позицию.

Относительно срочной воинской службы Трапезникова юрист указала, что норма, не позволяющая занимать государственную должность, не распространяется на Трапезникова, поскольку он получил гражданство в 2019 году, "в возрасте 38 лет". При этом, согласно российскому законодательству, "призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет", добавила представитель ответчика.

Военный билет Трапезникова, предъявленный конкурсной комиссии, свидетельствует о том, что у этого гражданина "нет ограничений, связанных с муниципальной службой", заверила юрист.

Администрацию Элисты полгода возглавлял гражданин Украины

Представитель горсобрания заявила также, что конкурсная комиссия не принимала во внимание трудовой стаж Трапезникова в ДНР и его диплом об окончании Кабардино-Балкарского госуниверситета.

"Мы зачли стаж с момента окончания Трапезниковым Донецкого государственного университета управления в 2005 году до последнего места работы на Украине в 2014 году. Этого стажа достаточно, у него было пять лет по специальности… Требования об обязательном муниципальном стаже в Российской Федерации или еще где-то – в федеральном и республиканском законодательстве не содержится… Дипломы о высшем образовании, выданные украинскими учебными заведениями, признаются Российской Федерацией без процедуры признания образования и квалификации… Конкурсная комиссия приняла во внимание диплом, выданный в Донецке. Диплом Кабардино-Балкарского университета Трапезников имел право представить в качестве дополнительного документа", - сказала представитель ответчика.

На сайте администрации Элисты указано, что с 2005 по 2014 год Трапезников сменил семь мест работы: директор ООО «Баустандарт» (2005-2006), президент благотворительного фонда «Благосвет» (2006), генеральный директор ООО «Бильярдный клуб «Биллиардай» (2006), гендиректор ООО "Спортивный клуб «Патриот»" (2006-2010), заместитель председателя Петровского районного совета (2010-2012), замначальника объединения «Укоопрынкторг» (2012-2014), исполняющий обязанности генерального директора, исполнительный директор торгового дома «Укоопвнешторг» (2014).

Что касается гражданства, продолжила юрист горсобрания, то Трапезников воспользовался упрощенным порядком получения российского гражданства. Согласно этой процедуре, свидетельством отказа от украинского гражданства является соответствующее нотариально заверенное заявление Трапезникова, "направленное в полномочный орган данного государства", пояснила она.

"В конкурсную комиссию Трапезниковым были представлены нотариально заверенная копия отказа от имеющегося у него гражданства Украины и копия паспорта гражданина Российской Федерации", - заявила юрист горсобрания.

Документы на допуск к сведениям, представляющим государственную тайну, подаются после утверждения кандидата на должность главы администрации города, добавила представитель ответчика. "Законодательством проверка кандидатов на допуск к государственной тайне не предусмотрена, проверка проводится после назначения", - сказала юрист и пояснила, что как раз сейчас уполномоченные органы проверяют право Трапезникова на допуск к гостайне.

Ознакомившись с представленными ответчиком документами, Атеев обратил внимание суда на то, что копия заявления об отказе от гражданства Украины и военный билет Трапезникова датированы февралем 2020 года. "Когда он стал исполняющим обязанности – в сентябре 2019 года – у него было двойное гражданство. К тому же в военном билете сам Трапезников указывает, что его высшее образование подтверждается дипломом Кабардино-Балкарского университета. Донецкий и прочие вузы он не упоминает", - указал истец.

Представитель ответчика возразила, что дата выдачи военного билета "не должна смущать", так как военный билет - свидетельство того, что "гражданин поставлен на воинский учет".

После этого Атеев заявил ходатайство и попросил суд направить запрос в МИД Украины, чтобы узнать, был ли Трапезников лишен гражданства этой страны, а также выяснить, соответствуют ли действительности сведения, указанные в трудовой книжке главы администрации Элисты. Кроме того, истец попросил суд запросить информацию в ДНР и выяснить, "отказался ли Трапезников от гражданства Донецкой республики".

Судья не удовлетворила ходатайство, поскольку посчитала "голословными" сомнения в подлинности представленных суду сведений. Атеев вновь заявил отвод председательствующему. Однако судья отклонила отвод, объяснив, что "вопрос об отводе уже был рассмотрен".

После исследования письменных доказательств судья удалилась в совещательную комнату. Оглашая решение, она зачитала резолютивную часть, согласно которой Атееву отказано в удовлетворении иска.

Атеев решил обжаловать решение горсуда

Семен Атеев назвал решение суда ожидаемым и сообщил, что будет обжаловать его в Верховном суде Калмыкии, а если понадобится, то и в кассационной инстанции.

"В ходе судебного заседания выяснились факты, о которых я раньше не знал и которые лишь подкрепили мои предположения и доводы, изложенные в иске. Трапезников был назначен исполняющим обязанности главы города и главы администрации Элисты 26 сентября 2019 года. На тот момент – теперь это подтверждено документально – он имел двойное гражданство. Более того, когда был объявлен конкурс о замещении должности главы администрации города (7 февраля. – Прим. "Кавказского узла"), он еще даже не написал заявление об отказе от гражданства Украины", - сказал Атеев корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что в представленной суду копии трудовой книжки Трапезникова записи на русском языке сделаны разными почерками. "Во-первых, копия документа является недопустимым доказательством. Но, несмотря на это, суд приобщил ее к материалам дела. Во-вторых, представитель ответчика пояснила, что конкурсной комиссии были представлены оригинал трудовой книжки и нотариально заверенный перевод с украинского. Но если вы переводили, то все записи должны были быть сделаны одной рукой. Для чего надо было писать разными почерками?" - задался вопросом правозащитник и подверг сомнению подлинность документа.

Напомним, ранее оппозиционный политик Батыр Боромангнаев и юрист Санал Убушиев оценили шансы на победу Атеева в судах Калмыкии как минимальные. "Как показывает практика, судебная система обычно находит предлоги для отказов в исках против людей во власти", - сказал "Кавказскому узлу" Санал Убушиев.