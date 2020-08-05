Абхазия временно открыла границу с Грузией

05 августа 2020, 17:35

Жители Абхазии получили возможность вернуться домой из Грузии до 9 августа, при пересечении границы организован медицинский контроль.

Как писал "Кавказский узел" , что власти Абхазии полностью закрыли границу с Грузией с 14 марта, объяснив это мерами против распространения коронавируса. Чтобы местные жители смогли вернуться домой, граница несколько раз открывалась: с 26 по 31 мая, с 22 по 24 июня (для сотрудников ИнгурГЭС и представителей международных организаций), а также с 13 по 17 июля, когда через КПП "Ингур" в Абхазию из Грузии вернулись 1269 человек.

Гуманитарный коридор будет вновь действовать с 9.00 по 19.00 с 5 по 9 августа. "Все прибывающие из Грузии граждане обязаны будут пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья", - говорится в сообщении, опубликованном 4 августа на сайте Службы госбезопасности Абхазии.

Граница открыта, проинформировало сегодня грузинское издание "Интерпрессньюс".

7 апреля стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Абхазии, к 5 августа общее число инфицированных с начала пандемии достигло 107 человек, из них продолжают болеть 67, скончались три пациента. На главной странице"Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собрана "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Отметим, что 1 августа были сняты ограничения на пересечение границы России и Абхазии. Только з первые сутки границу в обоих направлениях пересекли более 7,5 тысячи человек. Власти Абхазии и России готовятся к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации после открытия границы для российских туристов, заявили в Минздраве. Жители Абхазии и туристы не соблюдают меры защиты от заражения, констатировали местные журналисты.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Новости о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".