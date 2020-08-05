Наплыв туристов из России создал угрозу вспышки коронавируса в Абхазии

05 августа 2020, 12:39

Власти Абхазии и России готовятся к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации после открытия границы для российских туристов, заявили в Минздраве. Жители Абхазии и туристы не соблюдают меры защиты от заражения, констатировали местные журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа были сняты ограничения на пересечение границы России и Абхазии. За первые сутки границу в обоих направлениях пересекли более 7,5 тысячи человек. К 4 августа российско-абхазскую границу в обоих направлениях пересекли более 30 тысяч человек, сообщила пресс-служба Сочинской таможни.

Открытие границы для всех желающих произошло на фоне увеличения числа инфицированных COVID-19 в Абхазии, выразил беспокойство замглавы Минздрава республики Алхас Конджария. По его словам, больницы не готовы к резкому росту числа пациентов из России. В случае заражения российских туристов в Абхазии их направят на лечение в Дагомыс, заявил 4 августа Минздрав России.

Ограничений на въезд российских туристов в Абхазию нет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минздрава Абхазии Рустам Зантария. "Практически никаких требований на границе не предъявляется, граница открылась зеркально - в том же формате происходит переход граждан Абхазии на территорию РФ. На этот момент никаких условий к этим передвижениям с обеих сторон не предъявляются. Ранее действовавшее ограничение было снято чуть раньше, граница была открыта 1 августа. Произошло это, когда российская сторона приняла такое решение, и в тот же момент ответное решение последовало с абхазской стороны. На следующий день проходило заседание координационного штаба Абхазии, который не внес никаких корректив в тот режим, который уже включился на российско-абхазской границе", - рассказал официальный представитель Минздрава.

Подготовка курортов, по его словам, отвечает требованиям к мерам для предотвращения распространения коронавируса. "В местах массового скопления действуют нормы - это ношение масок, использование санитайзеров. Если взять Новоафонскую пещеру, там сейчас действуют эти нормы. То же самое на [озере] Рице и в других подобных местах", - сказал Зантария.

По данным на 4 августа, в Абхазии зафиксировано 107 случаев COVID-19, из этого числа пациентов 37 человек выздоровели, трое скончались. На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Подготовка к возможным вспышкам заболеваемости коронавирусом началась еще в марте, отметил пресс-секретарь Минздрава. "На тот момент заболеваемости не было, были единичные случаи. Сейчас система заработала, и на нее уже ложится сильная нагрузка, которую мы пока выдерживаем. Российской стороной предложена помощь на базе сочинского стационара. Все эти моменты обсуждаются российским и абхазским Минздравом на территории Сочи, и в ближайшее время станут известны какие-то аспекты подробнее", - сообщил Зантария.

Он также счел достоверной информацию Сочинской таможни о том, что к 4 августа границу пересекли около 30 тысяч человек. "В первые двое суток общий поток был более 10 тысяч человек. Изо дня в день переход набирал обороты, без дополнительных условий, лишь при предъявлении паспортов на границе, цифра в 30 тысяч может быть достоверна", - сказал Рустам Зантария.

С 5 августа возобновляются перевозки в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум с использованием "единого" билета и пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи, сообщил 3 августа Минздрав России. "Воспользоваться «единым» билетом можно будет при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала Адлера и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию. [...] «Единый» билет в Абхазию можно приобрести с 3 августа 2020 г. Стоимость проезда на автобусе останется на уровне 2019 года и составит: Сочи – Гагра – 380 руб., Сочи – Пицунда – 420 руб., Сочи — Гудаута – 460 руб., Сочи – Новый Афон – 520 руб., Сочи – Сухум – 560 руб.", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Со всеми работниками гостевых домов проведен инструктаж о мерах безопасности, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик. "Были розданы листовки-рекомендации, как себя вести на случай выявления больного. Основные превентивные меры соблюдаются", - сказала Скорик.

Руководство Абхазии постоянно находится на связи с Минздравом России, обсуждая вопросы взаимодействия, поскольку основная часть туристов - граждане России, отметила она. "Отрабатываются вопросы маршрутизации в Адлер для оказания квалифицированной помощи российскими специалистами... Наши граждане будут проходит лечение в Абхазии. Кроме этого, российским медицинским персоналом будут усилены мобильные группы по выезду к заболевшим для установки диагноза и принятия решения по госпитализации. Министерство здравоохранения РФ продолжает постоянно отслеживать заболеваемость на территории Абхазии, и реагирование на изменение эпидситуации будет молниеносным и адекватным. Опыт оказания такой помощи у России большой", - заявила Людмила Скорик.

Разработанные Роспотребнадзором меры профилактики коронавируса обременительны для гостевых домов и небольших кафе, указали в конце июля опрошенные "Кавказским узлом" абхазские предприниматели, при этом выразив надежду принимать туристов. Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии признала, что проверить все гостевые дома невозможно.

Жители Абхазии и туристы не используют средства индивидуальной защиты

Наибольшее число туристов наблюдается в Гагрском районе, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" журналист издания "Эхо Кавказа" Елена Заводская. "Традиционно, в первую очередь туристы всегда «оседают» в приграничном Гагрском районе - в поселке Цандрыпш, в городах Гагра и Пицунда, в поселке Лдзаа. В Гагре, Пицунде и Лдзаа отдыхающие появились, местные жители с энтузиазмом отмечают наплыв гостей. Они появились на пляжах и в городе. Их не так много, как в предыдущие годы, но заметно прибавилось. Можно отметить, что в Сочи и Адлере почти все носят маски, в магазины без них не пускают. А в Гагре маски никто не носит, дистанцию люди не соблюдают. Впечатление такое, что никакой пандемии нет вообще. В Гудауте, Новом Афоне и Сухуме массового заезда нет", - рассказала она.

В Гагре маски никто не носит, дистанцию люди не соблюдают. Впечатление такое, что никакой пандемии нет вообще

По словам Елены Заводской, в Новом Афоне группы туристов заезжают на один день для осмотра Новоафонской пещеры и Новоафонского Симоно-Кананитского монастыря. "Монастырь открыт для посещения по вторникам, четвергам и во время воскресной службы. Настоятель отец Давид запасся масками, перчатками, закупил градусники, но с наплывом туристов в монастыре справиться не могут. Насколько соблюдается эпидемиологический режим в пещере - сказать не могу, нет информации. В Сухуме отдыхающих совсем мало. Сегодня на пляже были, в основном, местные. На рынке, на улицах, в кафе и ресторанах туристы видны, но их мало. В Сухуме никто не носит ни маски, ни перчатки, никто не соблюдает социальную дистанцию. На рынке многолюдно, в городском транспорте также, никаких мер защиты никто не использует", - рассказала журналист.

По ее данным, во многих районах Восточной Абхазии, таких как Очамчырский, Ткуарчалский и Галский, туристов практически нет, но и в прежние годы лишь единицы доезжали до этих районов.

Есть опасение, что открытие границы приведет к росту числа зараженных, сказала корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор "Нужной газеты" Изида Чания. "Конечно же, есть опасения, что все это вызовет всплеск пандемии, поскольку накануне открытия границы были зафиксированы два случая, оба импортированные из России, когда местные жители, приехавшие из России, лечились в республиканской больнице, им был поставлен диагноз COVID-19, в результате заразилось большое количество врачей", - рассказала Чания.

В республике, по ее словам, недостаточное количество медперсонала и оснащение больниц. "Говорить о том, что мы справились с первой волной пандемии, я бы не стала, очень серьезную озабоченность в связи с открытием границы выражают абхазские врачи, которые говорят о недостаточности медперсонала для обслуживания больных, что нет методики лечения болезни, технически больница тоже оснащена очень плохо. Все, кто заезжает в Абхазию, никаких мер не соблюдают, заезжают без масок, без справок", - указала Чания.

Абхазия при этом "давно живет привычным ритмом", подчеркнула главред "Нужной газеты". "У нас давно проводятся и массовые мероприятия, и концерты, и свадьбы. Абхазия жила обычной жизнью, но, например, обеспокоенный ситуацией с открытием границы Русский театр объявил, что в течение недели не будет у них никаких постановок, они хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация. [...] Врачи выражают серьезную озабоченность ситуацией и очень боятся всплеска заболеваемости. Многие врачи считают, что мы не справимся, если будет всплеск", - сказала она.

Напомним, 25 июля регион посетила делегация Роспотребнадзора, которая занималась мониторингом объектов туристского назначения. Делегация признала эпидемиологическую обстановку в Абхазии стабильной, но выразила претензии к соблюдению санитарных норм некоторыми объектами туриндустрии.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".