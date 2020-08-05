Задержание активиста. Фото: скриншот видео "Кавказского узла", https://www.youtube.com/watch?v=6j0Uh0opW58&feature=youtu.be

05 августа 2020, 03:27

После протестов в Амулсаре задержано 14 человек

Общее число задержанных в Амулсаре достигло 14. В том числе задержаны десять активистов  и четверо сотрудников компании Lydian Armenia.

Как сообщал "Кавказский узел", геологоразведочная компания Lydian Armenia в ночь на 4 августа заменила вагончики местных жителей, которые дежурили на подступах к горе Амулсар, на свои. Это вызвало протесты, которые перешли в столкновения. 

Жители Джермука с 2014 года требуют отказаться от планов разработки Амулсарского месторождения. Они перекрыли дороги к месторождению. 27 и 28 июля после стычки активистов с полицией на одном из постов, выставленных по дороге к руднику, были задержаны 12 человек. Сотрудники Lydian Armenia потребовали от властей компенсации за простой рудника. 30 июля стало известно, что жители Джермука возобновили дежурство на подступах к Амулсару после инцидента с новой охраной Lydian Armenia.

Задержанных в результате столкновения с правоохранителями подвергли доставили в отделение полиции Вайка, сообщила коррепсонденту "Кавказского узла" депутат "Просвещенной Армении" Ани Самсонян.

По ее словам, она посетила задержанных в полицейском участке, ознакомилась с протоколами. "Десять активистов задержали в административном порядке. Еще четверых из сотрудников охраны компании Lydian Armenia задержали по подозрению в хулиганстве", - отметила Самсонян.

Сотрудники безопасности компании, пояснила депутат, не согласились с основаниями, по которым их задержали. У остальных задержанных в административном порядке не было жалоб на полицейских.

"Они нарушили режим ЧП, когда нельзя проводить акции, митинги, и задержаны были на этом основании", - сказала Самсонян, добавив, что не считает задержание оправданным, поскольку активисты поднимали вопрос, касающийся жизни и безопасности людей.

Отметим также, что активисты к полуночи разблокировали дорогу, ведущую в Джермук. 

Примечание:

"Политологи рассказали о причинах отставки Артура Ванецяна", "Противники разработки Амулсара установили Пашиняну срок для принятия решения", "Руководители следствия по делу о разработке Амулсарского рудника сняты с должностей".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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