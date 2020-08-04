Пост защитников Амулсара снят с дороги к месторождению

04 августа 2020, 12:40

Геологоразведочная компания Lydian Armenia ночью заменила вагончики местных жителей, которые дежурили на подступах к Амулсару, на свои. Колонна автомашин противников эксплуатации рудника направляется в Амулсар, сообщили местные жители. Активистка Теймине Енокян вышла на одиночный пикет в защиту Амулсара к зданию Минэкологии Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", жители поселка Джермук с 2014 года протестуют против разработки Амулсарского рудника. Они перекрыли дороги к месторождению. 27 и 28 июля текущего года, после стычки активистов с полицией на одном из постов, выставленных по дороге к руднику, были задержаны 12 человек. Сотрудники Lydian Armenia потребовали от государства компенсации за простой рудника. 30 июля стало известно, что жители Джермука возобновили дежурство на подступах к Амулсару после инцидента с новой охраной Lydian Armenia.

Сегодня ночью охрана Lydian Armenia вынесла вагончики местных жителей с одного из постов на подступах к горе, где больше двух лет ведется дежурство противников эксплуатации рудника, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист Гегам Оганян.

По его словам, "идет большая мобилизация людей, которые поедут на защиту Амулсара"

"Это провокация со стороны Lydian Armenia, таким образом они хотят столкнуть защитников горы с охраной, чтобы решить вопрос в свою пользу", - считает Оганян.

Житель Джермука Ширак Буниатян отметил, что в вагончиках на этом посту сегодня ночью не было никого, и охрана компании Lydian Armenia "воспользовалась моментом и убрала с помощью подъемного крана эти вагонетки".

Буниатян сообщил, что связывался с главой полиции Джермука, "но тот сказал, что не в курсе происходящего". "Нужно разобраться, понять ситуацию для предотвращения дальнейших возможных столкновений", - отметил он.

Ширак Буниатян утверждает, что охрана Lydian Armenia установила два своих вагончика и растянула между ними металлическую сеть, перекрыв дорогу к месторождению.

"Люди более двух лет были вынуждены нести дежурство в этих вагончиках для сохранения экологически чистой среды и социально-экономической независимости. Эта ситуация не может так оставаться, и неизвестно, если здесь соберутся люди, какого масштаба столкновения могут произойти", - заявил активист корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что действия компании Lydian Armenia были спланированы и согласованы с силовиками. Компании не имела права на подобные действия, уверен Буниатян.

Активист сообщил, что на место стянуты полицейские силы. Также колонны автомобилей направляются из разных краев Армении в Амулсар. "Этот вопрос должен сегодня решиться, и его должны решить граждане Армении. События показывают, что у нас нет сильной власти", - заявил он.

Активистка Теймине Енокян вышла одиночный пикет к зданию Минэкологии Армении с плакатом "Требую признать недействительными оценки воздействия проекта Амулсара на окружающую среду". Она также обратилась к депутатам с призывом принять меры по разрешению ситуации, "ибо их бездействие и молчание становятся равносильными преступлению".

По ее мнению, активисты не обостряли ситуацию вокруг Амулсара. "Вся ответственность напряженной ситуации лежит на компании Lydian Armenia и правительстве Армении, которое поощряет вседозволенность", - заявила Енокян корреспонденту "Кавказского узла".

После пикета Теймине Енокян, по ее словам, направится в Джермук, чтобы поддержать там активистов.

В 2019 году Lydian Armenia обратилась в суд с требованием обязать полицию вывезти вагончики активистов с территории компании. Полиция тогда же убрала вагончики активистов на обочину дороги Гндеваз - Джермук. Однако компанию это не устроило, и она потребовала освободить и эту территорию, следует из ответа полиции, опубликованного 2 августа на странице Всеармянского экологического фронта в Facebook.

В документе отмечается, что были проведены кадастровые работы для выяснения координат местоположения вагончиков. "Таким образом, выяснилось, что передвижные вагончики активистов не находятся на территории компании Lydian Armenia. Кроме этого, активисты также не находятся на территории компании, соответственно, нет никаких вторжений с их стороны", - говорится в письменном ответе полиции.