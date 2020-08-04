Бакинцы выразили недовольство частичной отменой ограничений карантинного режима

04 августа 2020, 11:32

Ограничения на работу общественного транспорта, точек общепита и на посещение пляжей в Азербайджане, которые сохранятся после смягчения карантинного режима, вызвали недовольство жителей Баку.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 июня власти заявили о продлении до 1 августа особого карантинного режима в Азербайджане, в крупных городах и некоторых районах вновь ввели смс-пропуска для передвижения жителей, закрыли торговые центры и предприятия сферы услуг из-за роста числа зараженных коронавирусом. С 21 июня в Баку, Сумгаите, Гяндже, Апшеронском, Джалилабадском, Ленкоранском и Масаллинском районах на две недели был введен жесткий карантинный режим. 18 июля особый карантинный режим был продлен до 31 августа, однако было решено смягчить его условия с 5 августа.

Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана объявил об отмене с 5 августа разрешительной системы для выхода из дома посредством смс-пропусков. В штабе отметили, что смягчение условий карантинного режима стало возможным в связи со "стабилизацией санитарно-эпидемиологической ситуации" и существенным уменьшением случаев заражения COVID-19.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под контролем, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 3 августа на брифинге оперштаба.

"Полученные нами показатели являются результатом введенного с 21 июня ужесточенного карантинного режима и соблюдения этих правил нашими гражданами. Мы выражаем благодарность каждому гражданину. Однако правила и впредь необходимо соблюдать", - сказал Гаджиев.

Глава отдела Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями Ягут Гараева сообщила, что с начала третьей декады июля суточный прирост заражений снизился более чем вполовину - примерно с 500 до 200 случаев. При этом в последние дни число выздоровевших за сутки в 2-2,5 раза превышает число инфицированных, и эта положительная динамика позволила пойти на ослабление карантинного режима, сказала Гараева.

В Азербайджане к 3 августа был выявлен 241 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за сутки, 647 человек выздоровели, пятеро скончались. Общее число зараженных достигло 32 684 человек, из них 27 760 излечились, 468 - скончались, 4456 активных больных продолжают лечение, сообщил оперативный штаб при кабмине. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Согласно решению правительства, с 5 августа разрешается посещение пляжей при соблюдении правил, установленных Минэкологии, МЧС и Исполнительной власти Баку.

Вместе с тем сохранятся некоторые ограничения жесткого карантинного режима в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгаите, Евлахе, Апшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском и Сальянском районах. В частности, до 31 августа в субботние и воскресные дни в указанных городах и районах не будет работать общественный транспорт. Не возобновится и работа Бакинского метро. Кроме того, по-прежнему будет запрещена деятельность крупных торговых центров и моллов, за исключением находящихся на их территориях продуктовых магазинов и аптек, сообщил оперативный штаб.

По данным штаба, также в этих городах и районах сохраняется запрет на оказание услуг в объектах общественного питания. Закрытыми останутся музеи и выставочные залы, учебные и учебно-воспитательные учреждения. Не разрешается проведение всех массовых собраний на открытом воздухе, включая спортивные соревнования и игры, в том числе культурно-спортивные мероприятия. Под запретом остаются свадьбы, помолвки, поминки. На похороны могут собраться не более 15 человек. В целом по всей стране запрещается скопление в общественных местах - в одном месте могут собраться до пяти человек.

До 31 августа действуют ограничения на въезд в страну и выезд из нее, за исключением специальных и чартерных рейсов. Нельзя будет выезжать в города и районы, где действует ужесточенный карантинный режим. Ограничен прием граждан в государственных учреждениях.

Служба ASAN (структура Государственного агентства по услугам граждан и социальным инновациям) разработала специальный сайт, который призван регулировать посещение пляжей. Гражданам рекомендуется перед поездкой на море посетить сайт cimerlik.az, чтобы проверить, сколько отдыхающих собралось в той или иной зоне отдыха. Посетителям сайта предлагается поехать на территорию с меньшим числом отдыхающих, войти на пляж только со стороны входа, контролируемого волонтерами ASAN, и покинуть его через особый выход. На пляжах необходимо соблюдать социальную дистанцию, купаться и загорать только в специальных зонах, отделенных веревками, следует из информации, размещенной на сайте cimerlik.az, которую перевел корреспондент "Кавказского узла".

Председатель ASAN Ульви Мехтиев пояснил, что сайт всего лишь информирует граждан. Для посещения пляжей не нужно получать разрешения, сказал он.

По его словам, на пляжах Баку и Сумгаита одновременно смогут отдыхать около 100 тысяч человек. Уровень заполненности пляжей будет изображаться на карте сайта зеленым, желтым или красным цветом. Люди, заранее зная о ситуации на пляжах, могут спланировать свои поездки, отметил Мехтиев.

При этом на пляжах нельзя пользоваться водными аттракционами, не будут работать кафе и рестораны, запрещены музыкальные и концертные программы.

Жители Баку выразили недовольство некоторыми ограничениями, которые сохранятся после смягчения карантинного режима.

"Я живу близ моря в поселке Бузовна. Если я решу, к примеру, во второй половине дня пойти на пляж, а он будет уже заполнен, мне ехать в другое место? Я думаю, что из-за этих ограничений люди будут пытаться с раннего утра ехать на пляжи, и это приведет к пробкам на дорогах", - сказал житель поселка Расул Ахмедов.

Бакинец Самир Ахундов выразил недовольство сохранением запрета на деятельность общественного транспорта по выходным.

"Работающие могут посещать пляжи по выходным. А теперь получается, что пляжи открыли, а деятельность общественного транспорта по субботам и воскресеньям остается под запретом. А как нам добираться на пляжи? На такси туда и обратно обойдется в 30-40 манатов (18-24 доллара). В выгодном положении окажутся те, у кого есть личный автотранспорт, то есть относительно состоятельные люди", - отметил Ахундов корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Баку Гюльнара Зейналова, напротив, не видит проблем с посещением пляжей.

"У нас пляжей много, они раскинулись вдоль побережья по всему периметру Апшеронского района до Сумгаита - почти до 100 км. Места на пляжах хватит всем. Пробок, думаю, тоже не будет. Наоборот сейчас все будет регламентироваться через сайт. Да, выбор может быть ограничен, но в условиях пандемии, мирового бедствия пора уже привыкать к тому, что надо жить по-другому. Главное - открыли пляжи, хотя бы месяц-полтора сможем детей возить на море", - сказала женщина.

Житель поселка Новханы Алиага Баларзаев отметил, что потерял заработок в связи с запретом на работу пляжных кафе.

"Я каждый год брал в аренду небольшое кафе на нашем новханинском пляже. Доходов в общем-то хватало на весь год. Но в этом году работы нет, пляжи были закрыты. Сейчас пляжи открывают, а кафе не разрешают работать. Это же объекты на открытом воздухе. Все равно люди будут на пляжах собираться. Можно было бы столы расставить подальше друг от друга. Люди приезжают на целый день - должны же они где-то нормально посидеть пообедать, выпить чаю. Им хорошо, и нам хорошо. У меня тут в кафе десять человек работали. Сейчас все сидят без работы", - рассказал Баларзаев корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Баку Эмиль Гараев также недоволен тем, что власти пока не открывают объекты общепита. "Я понимаю, когда не разрешают работу заведений в закрытых пространствах. Но на открытом воздухе можно же разрешить работу кафе. Ну и что же, отменили смс-пропуска, а идти-то некуда. Летними вечерами мы с друзьями обычно сидим в чайхане на бульваре. Но они, а также кафе, рестораны даже на открытом воздухе закрыты. Хотя в мае-июне эти объекты работали и соблюдали социальную дистанцию. В кафе же не будет народу больше, чем в общественном транспорте...", - сказал Гараев корреспонденту "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Сколько стоит побег из карантина" на "Кавказском узле" .