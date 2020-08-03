Следствие закрыло дело автора сообщения о ситуации с COVID-19 в больницах Кубани

03 августа 2020, 15:29

Следствие прекратило административное преследование врача Юлии Волковой, записавшей видеообращение о нехватке средств защиты в больницах Краснодарского края. Вместо проверки изложенных в обращении фактов следователи искали в нем оппозиционные призывы, считает Волкова.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте глава независимого профсоюза работников здравоохранения "Альянс врачей" в Краснодарском крае, врач-эндокринолог Юлия Волкова публично пожаловалась на нехватку средств индивидуальной защиты в больнице. Это стало основанием для административного дела, которое завели 7 мая. При этом несколько десятков коллег Волковой собрали подписи под заявлением главврачу, что она "дестабилизирует обстановку своими выступлениями в соцсетях в период режима "повышенной готовности" и сеет панику среди населения".

Сообщение о давлении на лидера профсоюза работников здравоохранения "Альянс врачей" в Краснодарском крае, врача-эндокринолога Сочинской городской больницы №1 Юлию Волкову поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 2 мая. "На нее написан донос со стороны коллег", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Сотрудники сочинской полиции вручили сегодня Юлии Волковой постановление о прекращении административного производства по статье о злоупотреблении свободой средств массовой информации. При этом документ датирован 7 июля. Следствие решило, что в действиях Волковой нет состава преступления, поскольку ее видеообращение не повлекло негативных последствий.

Постановление было принято почти месяц назад, но вручено только сейчас, а в целом решения следователя пришлось ждать три месяца, указала Юлия Волкова. "Я постоянно испытывала стресс, понимая полное беззаконие происходящего со мной. Я не знала, оштрафуют ли меня на сумму, которую я никогда, при своей зарплате, не смогу оплатить", - пояснила врач.

Против Волковой было заведено дело по части 9 статьи 13.15 "Злоупотребление свободой массовой информации", которая предусматривает для физических лиц до 100 тысяч рублей штрафа, а для должностных - до 200 тысяч рублей.

В ходе расследования дела следствие получило документы, подтверждающие, что в сочинской больнице №1, где работает Волкова, есть необходимые средства защиты, а руководство и персонал больницы опровергли информацию, которая содержится в видеообращении их коллеги, говорится в постановлении о прекращении административного дела. "Также опрошенные сообщили, что врач-эндокринолог больницы Волкова Ю.К. является председателем профсоюза НКО "Альянс врачей" Краснодарского края, осуществляющего деятельность оппозиционной направленности по отношению к министерству здравоохранения", - указано в постановлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Следователи заявили, что Юлия Волкова дала пояснения, из которых следует, что в горбольнице №1 "имеется разведение потоков больных с признаками ОРВИ и высокой температурой, что лично она не осуществляет прием с больных с респираторными заболеваниями, что лично она была обеспечена средствами индивидуальной защиты в виде халата, резиновых перчаток и защитных масок".

Волкова указала корреспонденту "Кавказского узла", что следователь неверно интерпретировал ее слова. "Я говорила ему о том, что на момент моего выступления был реальный дефицит средств индивидуальной защиты, и в своем выступлении я говорила о медиках края, а не о горбольнице №1", - сказала Юлия Волкова.

Видеообращение Юлии Волковой было опубликовано 25 марта в Twitter-аккаунте "Альянс врачей. Краснодарский край". "Требуем обеспечить нас современными защитными средствами! Мы контактируем с пациентами [...] мы невольно можем быть источником инфекции. Если заболеем мы – врачи, медсестры, санитарки, фельдшеры – то остановить эпидемию и спасать все наше население будет некому", – говорится в обращении врача. Сочинская горбольница №1 там не упоминалась. Такие жалобы врачей нередко становятся поводом для преследования, указал профсоюз "Альянс врачей". По мнению директора Центра защиты прав СМИ Галины Араповой, в обращении Волковой не содержится недостоверной информации, а независимый адвокат Сергей Костюк указал, что Волкова может подать в суд иск о защите чести и достоинства.

Вместо того, чтобы опросить сотрудников всех медучреждений края, следствие ограничилось девятью сотрудниками сочинской больницы, причем теми, что являются сторонниками закрытия независимого "Альянса врачей", указала Волкова. Ее возмутило, что в текст постановления попали слова этих сотрудников о "деятельности оппозиционной направленности по отношению к министерству здравоохранения". "Где сказано в законе РФ, что несогласие с беззаконием или нарушением прав медиков руководством является преступлением или правонарушением? И почему право на создание независимых профсоюзов должно преследоваться?" - отметила Юлия Волкова.

По ее мнению, следствие не интересовал вопрос, действительно ли сотрудники больниц остались без средств защиты. "Правоохранители даже не пожалели средств на проведение экспертизы моих слов на наличие или отсутствие в них каких то "призывов". Однако не удосужились проверить суть того, о чем я говорила в своем ролике, и устроить проверки в больницах и поликлиниках края на наличие либо отсутствие необходимых средств индивидуальной защиты. В этом и есть проблема: не проверяют факты, на которые указывают медики, а проверяют самих медиков с целью заставить их молчать о фактах нарушений", - считает Юлия Волкова.

Отметим, что в июле на угрозы с требованием выйти из независимого профсоюза "Альянс врачей" пожаловалась и сотрудница городской больницы №1 Сочи Наталья Новосельцева.