Врач из Сочи пожаловалась на давление после сообщения о нехватке средств защиты

07 мая 2020, 12:37

Правоохранители в Сочи предупредили врача Юлию Волкову об ответственности за публичную жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в больнице, рассказала Волкова. Подобные жалобы врачей нередко становятся поводом для преследования, указал профсоюз "Альянс врачей" в обращении к директору ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая в Краснодарском крае было зафиксировано за сутки 97 новых случаев заражения коронавирусом, и общее число инфицированных достигло 1046. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Краснодарский край стал первым регионом юга России, где у пациента подтвердился коронавирус, об этом стало известно 12 марта. До 12 мая жителям региона запрещено покидать свои дома. Власти Кубани подчеркнули, что это карантин, а не режим самоизоляции, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сообщение о давлении на лидера профсоюза работников здравоохранения «Альянс врачей» в Краснодарском крае, врача-эндокринолога сочинской городской больницы №1 Юлию Волкову поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 2 мая.

"На неё написан донос со стороны коллег. В данном документе приведены факты, не соответствующие действительности... Данный документ [...] является в настоящее время предметом интереса следственного комитета Российской Федерации", - написал автор сообщения.

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Корреспондент "Кавказского узла" связался с автором сообщения, руководителем "Альянса врачей", кандидатом медицинских наук Анастасией Васильевой. Она рассказала, что у независимого профсоюза "Альянс врачей" 31 региональное отделение, и Юлия Волкова возглавляет отделение на Кубани.

"После объявления "режима повышенной готовности" из за ситуации с коронавирусом, мы в массовом порядке со всей страны стали получать тревожные сообщения об отсутствии СИЗ (средств индивидуальной защиты) у медиков. Мы поняли, что из за этого врачи будут заражаться, болеть и умирать. Руководство профсоюза разработало в середине марта общую программу, согласно которой региональные лидеры [профсоюза] должны были собрать информацию по своим регионам, записать видеобращения или направить заявления своим губернаторам с требованием обеспечить всех медиков СИЗ. Юлия Волкова, основываясь на многочисленных жалобах со стороны медиков края и Сочи, в частности, в их интересах 25 марта опубликовала в социальных сетях свое выступление о необходимости обеспечения медиков СИЗ", - рассказала Анастасия Васильева.

Видеообращение Юлии Волковой опубликовано 25 марта в Twitter-аккаунте "Альянс врачей Краснодарский край". "Требуем обеспечить нас современными защитными средствами! Мы контактируем с пациентами [...] мы невольно можем быть источником инфекции. Если заболеем мы – врачи, медсестры, санитарки, фельдшеры – то остановить эпидемию и спасать все наше население будет некому", - говорится в обращении врача.

После публикации ролика "ничего не изменилось", констатировала Анастасия Васильева. "Медики так и не обеспечены должным образом средствами защиты. Однако мы узнали, что сразу после выхода ролика в эфир в отношении Юлии Волковой было организовано преследование, как со стороны руководства, так и со стороны правоохранительных органов", - рассказала она.

Волкову трижды вызывали к следователям

По словам Юлии Волковой, "через пару дней" после публикации ее обращения несколько десятков ее коллег собрали подписи под заявлением главврачу о том, что Волкова "дестабилизирует обстановку своими выступлениями в соцсетях в период режима"повышенной готовности" и "сеет панику среди населения".

"Четвертого и затем шестого апреля меня вызывали по данному заявлению в рабочее время в Следственный комитет, где спрашивали о моей связи с Алексеем Навальным, о записанном ролике в соцсетях... Следователь давал мне понять, что я не должна была выкладывать этот ролик... Следователь также мне показал заявление от моих коллег. Как оно у него оказалось, мне неизвестно, так как заявление было адресовано не ему, а главному врачу ГБУЗ № 1. Затем мне пришла повестка о вызове меня на 29 апреля, но уже к следователю УВД. Во всех повестках не было указано, в качестве кого я вызываюсь и по какому делу. Просто выдвигалось требование прийти. По телефону следователь УВД сообщил мне, что будет рассматривать вопрос о привлечении меня к ответственности по статье 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации". – Прим. "Кавказского узла"). По рекомендации юристов "Альянса" я на этот раз не пошла на допрос, запросив повестку, в которой будет указано, в каком качестве я вызываюсь и по какому делу", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Юлия Волкова.

Сотрудники пресс-службы УВД пока не ответили на запрос "Кавказского узла" о действиях сотрудника полиции. Следователь Следственного комитета отказался прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" слова Юлии Волковой. 6 мая "Кавказский узел" направил запрос главному врачу больницы, где работает Юлия Волкова, а также руководителям подразделений МВД и СКР в Сочи и Краснодарском крае с просьбой дать правовую оценку действиям коллег Волковой и сотрудников правоохранительных органов.

Несколько коллег Юлии Волковой, которые подписали заявление, обвинив ее в "дестабилизации обстановки", отказались прокомментировать корреспонденту "Кавказского узла" свою позицию. В частности, заместитель главного врача Алевтина Малеева заверила, что у нее и у ее коллег "претензий к Юлии Константиновне нет", но на вопрос, почему она подписала заявление против Юлии Волковой, врач не ответила, положив трубку. Также отреагировали и другие врачи больницы, где работает Волкова.

При этом сотрудница больницы Оксана Корниенко отказалась признать свою подпись под заявлением. Заведующая терапевтической службой поликлиники Галина Шхалахова также заверила корреспондента "Кавказского узла", что "ничего не подписывала".

Обращение с просьбой выдать средства защиты, полагающиеся по закону, не может расцениваться как злоупотребление свободой массовой информации, убежден независимый от данного дела адвокат краевой палаты адвокатов Сергей Костюк.

Он подтвердил, что закон не обязывает являться к правоохранителю, который не указывает, в качестве кого и по какому делу вызывается человек. "Согласно ст. 188 Уголовно-процессуального кодекса РФ ("Порядок вызова на допрос". – Прим. "Кавказского узла") существует порядок, в соответствии с которым оформляется повестка и лицо вызывается на допрос", - пояснил адвокат, порекомендовав в таких случаях обращаться с жалобой в прокуратуру.

Если медработникам не выдаются средства индивидуальной защиты, то этим нарушаются требования Трудового кодекса, за что несет ответственность работодатель, добавил юрист.

Глава профсоюза врачей пожаловалась в ФСБ на преследования коллег

"Альянс врачей" за последние два месяца неоднократно обращался "к разным службам и ведомствам" с просьбой обеспечить медицинских работников средствами защиты, но в ответ на это против профсоюза, его активистов и простых медработников по всей стране "стали возбуждать уголовные дела", рассказала Анастасия Васильева. "Но профсоюз настаивает на том, что вопрос обеспечения медиков СИЗ - вопрос национальной безопасности нашей страны. Поэтому мы обратились к директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову. С нами уже связались люди из руководства службы. Мы начинаем сбор информации о состоянии дел на местах, вся информация будет передаваться в ФСБ", - рассказала руководитель профсоюза.

В адресованном директору ФСБ заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", Анастасия Васильева, в частности, указала, что врачей, заявляющих о проблемах с обеспечением СИЗ, "избивают, угрожают уголовными делами". "Из-за страха увольнения главные врачи и губернаторы не рапортуют о нехватке элементарных СИЗ федеральным властям. В связи с этим оперативные штабы по предупреждению и распространению в РФ коронавируса и министерство здравоохранения РФ не осознают степень критичности ситуации и не предпринимают необходимых действий по обеспечению врачей СИЗ. Нехватка СИЗ у медиков сегодня напрямую угрожает национальной безопасности", - говорится в сообщении, в котором также предлагается "создать горячую линию для получения оперативной информации о наличии СИЗ".

В марте врач из Калача-на-Дону Татьяна Ревва пожаловалась в профсоюз на отсутствие СИЗ в центральной районной больнице. По ее словам, начальство отреагировало на эти жалобы угрозами. Руководство больниц предпочитает скрывать, что не готово к эпидемии, сделал вывод оппозиционер Алексей Навальный, распространивший 26 марта ролик с рассказом Татьяны Реввы. После публикации видеообращения Реввы главврач райбольницы подал заявление в прокуратуру по поводу разглашения недостоверных сведений о работе больницы.

"Альянс врачей" получает от медработников жалобы на нехватку СИЗ, при этом авторы обращений, опасаясь потерять работу и преследований, просят не называть их имена. Жалобы также поступают от пациентов, которые, видя медперсонал без средств защиты, опасаются заразиться от них, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель проекта помощи пациентам Ирина Кваско.

"На конец апреля мы проанализировали информацию, поступившую из 164 лечебных учреждений РФ. Все проблемы медицинских работников можно разделить на три больших раздела. Первая - необеспеченность СИЗ, вторая - отсутствие тестирования медиков, несоблюдение принципов изоляции заболевших медиков, сокрытие информации о заболевших работниках... Третья - проблемы с оплатой труда. Число случаев заболевания врачей, о которых нам сообщили, не менее 165. У врачей часто нет полной информации о происходящем в клинике, они пишут «есть заболевшие», в ряде случаев «в большом количестве». Часто не могут точно сказать, установлен и подтвержден ли диагноз COVID-19 у коллег, которые заболели, так как в большинстве случаев они отмечают, что данная информация открыто не предоставляется. Больше всего заболевших в Подмосковье, в Санкт-Петербурге, в Москве, а также в Сочи", - рассказала Ирина Кваско.

Сотрудники одной из больниц Сочи на условиях анонимности подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что их держат в неведении о количестве больных и не выдают средства спецзащиты. "Кавказский узел" направил запросы руководителям больницы и Минздрава Кубани по данной информации, однако ответ пока не получен.

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