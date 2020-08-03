Канадская диаспора заявила о нападении армян на граждан Азербайджана

03 августа 2020, 08:37

В нападении на граждан Азербайджана в Торонто участвовали уроженцы Армении, заявила 2 августа Организация азербайджанских канадцев. Два человека при стычке получили травмы, один из них госпитализирован, сообщило посольство Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля во время акции в Бельгии шесть представителей азербайджанской диаспоры, а также корреспондент телеканала REAL TV Хатира Сардаргызы получили травмы. Бельгийская полиция задержала 17 человек, сказано в совместном заявлении посольства Азербайджана в Бельгии и Люксембурге и представительства при Евросоюзе. Днем ранее нападения произошли 21 июля в Лос-Анджелесе на акции протеста против обострения конфликта на армяно-азербайджанской границе. 24 июля министр иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов призвал главу представительства ЕС в Баку Кестутиса Янкаускаса и посла Бельгии Берта Шуфса расследовать нападения на азербайджанских граждан.

В ночь с 1 на 2 августа в Торонто произошло нападение на двух граждан Азербайджана, которые ехали в автомобиле. Участники нападения также были в машинах, у них было холодное оружие, пневматический пистолет и бейсбольные биты, привело 2 августа заявление Организации азербайджанских канадцев агентство Report.

"В результате происшествия один азербайджанец поранил ногу, ему оказана медицинская помощь", - процитировало заявление азербайджанской общины агентство АПА. Кроме того, серьезно был поврежден автомобиль граждан Азербайджана. На место происшествия прибыла канадская полиция, отмечается в заявлении.

В нем также утверждается, что нападение совершили граждане Армении. Организация азербайджанских канадцев призвала членов общины не поддаваться провокациям и рекомендовала им при необходимости обращаться в полицию.

Ранения получили оба азербайджанца, один из них был госпитализирован, состояние пострадавших стабильное, сообщил со ссылкой на посольство Азербайджана в Канаде Haqqin.az. Полиция установила местонахождение участников нападения, информировали в посольстве.

"Кавказский узел" также писал, что стычки между уроженцами Армении и Азербайджана произошли 24 июля в Москве. В результате, по данным силовиков, задержали 22 участников массовых драк. По данным на 28 июля, были арестованы 15 из участников - семь уроженцев Армении и восемь уроженцев Азербайджана. Из 12 задержанных по подозрению в массовом хулиганстве в Люберцах один гражданин Армении взят под стражу по решению суда, защита намерена оспаривать арест, заявил 30 июля адвокат.

Напомним, столкновения между уроженцами Армении и Азербайджана произошли на фоне обострения вооруженного конфликта на границе двух стран, которое началось 12 июля. По версии армянской стороны, причиной вооруженного столкновения 12 июля стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило Армению в попытке атаки позиций своих войск. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли, в том числе скончались в госпитале от ран, шесть военных, несмертельные ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных. С 27 июля сообщений о новых жертвах вооруженного конфликта не поступало. О подробностях конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".