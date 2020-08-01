Проверки фитнес-залов вызвали недоумение в Чечне

01 августа 2020, 02:05

Минспорта Чечни организовало проверки фитнес-залов на предмет соблюдения санитарных норм. Поводом для проверок фитнес-залов, как утверждают в ведомстве, послужили многочисленные жалобы на несоблюдение гигиенических норм. Работники фитнес-залов и посетители называют отдельные требования бесполезными.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным на 31 июля в Чечне было зарегестрировано 2 060 случаев коронавируса. За время эпидемии в республике с таким дагнозом умерло 62 пациента.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения коронавируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

«Рабочая группа во главе с заместителем министра спорта республики Чингизханом Хациевым провела накануне проверки фитнес-центров и залов в Грозном на предмет соблюдения установленных санитарно-гигиенических норм. Поводом для проведения проверок послужили многочисленные жалобы посетителей, а также результаты проведенного работниками министерства соцопроса среди посетителей фитнес-залов. По результатам проверок из-за выявленных нарушений санитарных норм приостановлена деятельность крупного фитнес-зала «Чаборз» в городе (Грозном). Кроме того, в нескольких случаях вынесены предупреждения», - проинформировал 31 июля «Кавказский узел» сотрудник Минспорта республики.

Работа фитнес-залов в Грозном была приостановлена в конце марта из-за введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции карантинных мер и возобновлена только в конце июня.

Отдельные требования, предъявляемые к фитнес-залам, невозможно выполнить, утверждают владельцы и работники залов.

«Мы не работали практически три месяца из-за карантина. Часть клиентов за это время просто потеряли, другие понемногу начали втягиваться в процесс занятий. Теперь вот Минспорта озаботилось вдруг чистотой и санитарными нормами. Зал "Чаборз", один из крупных, закрыли, придравшись к тому, что там в душевых кабинках ремонт не был завершен. К нам тоже приходили, проверяли помещения, наличие антисептика, масок у работников. Пускать клиентов без масок запрещают, хотя в процессе тренировки их все равно все снимают. Зачем придумывать изначально неисполнимые требования, непонятно», - заметил владелец одного из фитнес-залов чеченской столицы, попросивший не указывать своего имени.



"Из Минспорта пришли с поверками, были еще работники Роспотребнадзора и даже полиция. Сказали, что посетители жалуются на то, что в фитнес-залах грязно, что гигиенические требования нарушаются и так далее. Еще, мол, они какой-то соцопрос провели среди клиентов фитнес-залов, и тоже вроде как было недовольство. Я ничего про подобный соцопрос не слышал, почему-то", - рассказал грозненец Магомед, работающий в фитнес-зале чеченской столицы тренером.

"И душевые проверяли, и кладовку, и все остальное, плюс условия в тренажерном зале и чистоту. Нам сказали, чтобы дезинфекцию помещений проводили как можно чаще, а также чтобы все клиенты заходили и выходили в масках, а во время занятий между ними должна быть дистанция метра в полтора минимум. Про такое вообще смешно говорить", - добавил он.



«С прошлой недели у нас ввели обязательно наличие у клиентов защитных масок, без которых мы не имеем права их пускать в зал. Также обязательно на стойке у входа должен быть антисептик для обработки рук. Не знаю, какой смысл требовать, чтобы при входе и выходе посетители надевали маски, если во время тренировки их снимают? Еще надо чтобы занимающиеся соблюдали между собой дистанцию в полтора-два метра. Как это можно сделать? Люди ведь передвигаются, меняют снаряды, делают различные упражнения с поддержкой друг друга. Какие-то несуразные требования выдвигаются», - считает Адам, работник расположенного в Ленинском районе Грозного фитнес-зала .

Грозненец Тимур назвал абсурдным требование иметь защитные маски при посещении спортивных залов. «Я занимаюсь три раза в неделю в фитнес-зале, что недалеко от дома, плачу в месяц тысячу рублей. Три месяца вынужденно пропустил, потому как был карантин повсеместный, и зал закрыли. Открыли несколько недель назад. Позавчера пошел на тренировку, а работник там говорит, что теперь они без масок впускать никого не могут, указание такое сверху пришло, Если клиент зайдет без маски, их даже оштрафовать могут. Во время занятий маска не нужна как бы, только на входе и при выходе. Более абсурдного и нелепого требования еще не слышал», - сказал он.



Видеоролик о проведении проверок фитнес-залов в Грозном и сообщение на эту тему разместил 30 июля и Instagram-паблик «Грозный ТВ», насчитывающий 856 тысяч подписчиков. Публикация по данным на 1.16 мск 1 августа получила 40675 просмотров.

«Йокъ мидал ол ез и цярг д1а тоьхчун (Надо дать большую медаль тому, кто довел это до них (Минспорта)», - саркастически заметил usamchechenec0707.

«Маскнех худо, митингш еш хилч? (Зачем маски, если митинги делают?)», - задался вопросом lm5883.

Напомним, власти Чечни инициировали акции в поддержку Рамзана Кадырова, который попал под новые санкции США. Пользователи Instagram указали на принудительный характер этих акций, которые проходят у зданий местных администраций или с участием бюджетников и их начальства. Жители Чечни предположили, что чиновников не волнует неубедительность таких акций, они лишь пытаются выслужиться лично перед Рамзаном Кадыровым. О том, какие санкции вводили США против Кадырова, говорится в материале "Кавказского узла" "Кадыров: шесть лет под санкциями".

«Оператор почему без маски? Сами проверяющие в гладеньких масках, перед съемкой одели маски», - указала __lyuchiya_.