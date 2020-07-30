Пользователи соцсети раскритиковали сослуживца Чалаева за медаль Ермолова

30 июля 2020, 14:48

Сослуживец командира чеченского полка спецназа Замида Чалаева носит медаль "За службу на Кавказе", которая продается в интернет-магазине, обратили внимание пользователи Instagram. Публикация Чалаева стала редким случаем официального подтверждения участия выходцев из Чечни в боях на Донбассе.

Как писал "Кавказский узел", командир полка спецназначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев, поздравляя в соцсетях своего сослуживца Арсена с днем рождения, сообщил, что тот "был в Украине, Южной Осетии, Ливии и Сирии". Пользователи Instagram обратили внимание на противоречия между официальной позицией Рамзана Кадырова и словами Чалаева.

Публикация с поздравлением в адрес Арсена, размещенная 13 июля в Instagram-аккаунте, который ведется от имени Замида Чалаева, набрала к 14.45 мск 30 июля 1816 отметок "нравится", под ней размещено 209 комментариев. При этом одобрительные комментарии помечены как опубликованные "две недели назад", а большинство комментариев с негативной оценкой добавлены с 28 по 30 июля.

Поводом для критики сослуживца Замида Чалаева стала украшенная портретом генерала Ермолова нагрудная медаль «За службу на Кавказе». Авторы комментариев, предположив, что сослуживец Чалаева также уроженец Северного Кавказа, подвергли его критике за ношение этой медали. "Вам не стыдно их выставлять? Пожалуйста, хотя бы не гордитесь этим... Ещё и Ермоловский крест "За войну на Кавказе", - поделился, в частности, возмущением uz._____7.

Историки расходятся в оценках генерала Алексея Ермолова, тогда как жители регионов Кавказа называют его "кровавым генералом", карателем и даже обвиняют в организации геноцида кавказских народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Как российские генералы ломали Кавказский хребет". На "Кавказском узле" также опубликованы биография Алексея Ермолова и справочный материал о Кавказской войне.

"Ермолов убивал чеченцев не единицами, он окружал аулы и сжигал всех до последнего, не жалея детей, стариков и женщин. Ермолов тогда не смог покорить чеченцев. Настоящий чеченец, каких бы политических взглядов он ни был, не может носить убийцу своих предков на груди", - категорично высказался za_svobodu1984.

"Чеченец, запоминающийся наградой Ермолова, остановите планету, я сойду", - написал baldur3402.

Знак на груди сослуживца Чалаева, на который обратили внимание пользователи соцсети, присутствует в каталоге интернет-магазина наградной фурнитуры и ведомственных наград Knagrade.ru. Товар обозначен как "Медаль Ермолова «За службу на Кавказе» с бланком удостоверения" и предлагается к покупке за 499 рублей. "Ведомственные награды возможно приобрести без разрешающих документов. Однако без приказа о награждении и оформленного удостоверения награда носит формальный характер. Она не добавляет покупателю ни льгот, ни официального статуса, а рассматривается как объект коллекционирования", - говорится в дисклеймере интернет-магазина.

Пользователь с ником ibragim.akhmadov.m заступился за сослуживца Чалаева. "Арсен личность уникальная, прошёл тяжёлый жизненный этап, отстаивая свою позицию. Всего самого хорошего тебе, брат Арсен, успехов в служении народу", - написал он.

На сайте украинского центра "Миротворец", который позиционируется как площадка для публикации найденных в открытом доступе "признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности", информация о сослуживце Чалаева не опубликована. При этом фотографией Арсена на сайте "Миротворца" проиллюстрированы ссылки на публикации украинских СМИ о самом Замиде Чалаеве. Публикация датируется 27 июля, поводом для размещения информации о Чалаеве на сайте указаны слова "был в Украине, Южной Осетии, Ливии и Сирии", которыми Чалаев ответил пользователю Instagram на вопрос о служебном опыте Арсена.

МИД Украины, по состоянию на 14.45 мск, не отреагировал на своем сайте на публикацию Замида Чалаева.

Чалаев высказался в пользу версии об участии уроженцев Чечни в боях на востоке Украины

В сентябре 2014 года "Кавказский узел" опубликовал видеосюжет, в котором проанализированы публикации в соцсетях и кадры любительских видеозаписей, из которых можно сделать вывод, что уроженцы Чечни в 2014 году принимали участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Однако в большинстве случаев опубликованные тогда видеозаписи не позволяют определить точное время и место съемки. Не было и достаточных оснований считать эти видео подлинными свидетельствами участия выходцев из Чечни в боях.

При этом в том же 2014 году представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики подтверждали участие бойцов из Чечни в вооруженном конфликте. В частности, 26 мая 2014 года Александр Бородай, занимавший должность премьер-министра самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, сообщил, что в рядах ДНР "сражаются народы Северного Кавказа". "Уроженцы Чечни готовы защищать своих русских братьев", - привел тогда слова Бородая сайт "Русская планета". На следующий день мэр Донецка Александр Лукьянченко сообщил, что в больницах города находятся восемь граждан России, в том числе жители Грозного и Гудермеса.

Рамзан Кадыров в мае 2014 года подтвердил присутствие выходцев из республики в зоне боевых действий на Украине, однако называл "абсолютной неправдой" информацию об организованном участии чеченских спецподразделений в конфликте. "Если там есть чеченцы, они там находятся незаконно. Я об этом не знаю, но если есть информация, я с удовольствием узнал бы, кто и зачем там находится. А если Запад хочет преподнести, что мы отправляли туда своих, то все наши бойцы находятся дома", - заверил тогда глава Чечни.

Признание Чалаева сделано на фоне выпада Кадырова в адрес Зеленского

Сообщение Замида Чалаева о том, что его сослуживец "был в Украине", размещено в соцсети за несколько дней до публичной критики со стороны Рамзана Кадырова в адрес президента Украины Владимира Зеленского. 18 июля Кадыров напомнил о видеоролике, который в 2014 году транслировался в юмористической программе "95-й квартал", и за который актер Зеленский извинился в октябре 2014 года.

Теперь Кадыров потребовал от президента соседней страны подтвердить извинения, предупредив, что иначе Зеленскому "придется ответить" перед ним. "Передо мной не как перед главой республики, а как перед сыном первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-хаджи Кадырова, память которого Вы оскорбили!" – уточнил Рамзан Кадыров.

В юмористическом ролике "95-го квартала", который высмеивал реакцию на снос памятника Ленину в Харькове, были использованы кадры с плачущим Кадыровым. "У ребят, режиссеров, была задача – найти известных людей, которые плачут или смеются, а они случайным образом попали именно на этот ролик. Если видео кого-то оскорбило, я извиняюсь", - пояснил тогда Зеленский. Президентом Украины Владимир Зеленский стал весной 2019 года, а незадолго до того, во время предвыборных дебатов Зеленского с его оппонентом Петром Порошенко Кадыров встал на сторону Зеленского.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице ""Эхо Украины" на Кавказе".