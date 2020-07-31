Историки объяснили резкую реакцию в соцсетях на медаль сослуживца Чалаева

31 июля 2020, 21:59

Ношение награды с изображением генерала Ермолова, которого на Кавказе воспринимают как "кровавого палача", ожидаемо вызвало критику сослуживца командира чеченского полка спецназа Замида Чалаева, указали историки. Они связали появление медали Ермолова на груди силовика с профдеформацией.

Как писал "Кавказский узел", командир полка спецназначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев, поздравляя в соцсетях своего сослуживца Арсена с днем рождения, сообщил, что тот "был в Украине, Южной Осетии, Ливии и Сирии". Публикация Чалаева стала редким случаем официального подтверждения участия выходцев из Чечни в боях на Донбассе. Пользователи Instagram также обратили внимание на то, что этот сослуживец среди множества наград носит медаль "За службу на Кавказе", которая продается в интернет-магазине.

На медали "За службу на Кавказе" изображен портрет генерала Ермолова - неоднозначной исторической фигуры. Жители регионов Кавказа называют Ермолова "кровавым генералом", карателем и даже обвиняют в организации геноцида кавказских народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Как российские генералы ломали Кавказский хребет". На "Кавказском узле" также опубликованы биография Алексея Ермолова и справочный материал о Кавказской войне.

Кадырову невыгодно вмешиваться в ситуацию с сослуживцем Чалаева

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко объяснил набор наград на груди сослуживца Замида Чалаева профдеформацией. "Ему плевать, какую медаль надевать: за Донбасс, Сирию или с портретом Ермолова. Ему плевать, кто изображен – Наполеон, Кутузов или Ермолов. Ему главное – показать, какой он боец, где был, в каких войнах принимал участие. Кто такие Башар Асад (президент Сирии. - Прим. "Кавказского узла") и Ермолов, человек не задумывается", - заявил Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, чеченской власти приходится лавировать между официальным отношением Кремля к Ермолову как к герою Кавказской войны и негативным отношением жителей Чечни к этому полководцу. Однако в сложившейся ситуации реакция Кадырова вряд ли последует. "На месте Кадырова я бы скандала не заметил. А если спросят, то ответил бы: это частные мнения. Если припрут, то лучший вариант – вспомнить про демократическое устройство российского общества, напомнить, что есть разные точки зрения, в том числе есть и те, кто понимает объективную неизбежность завоевания Кавказа, как и те, кто относится к этому болезненно", - указал Алексей Малашенко.

Попытка приводить какие-то аргументы приведет к затяжной дискуссии, добавил ученый. "При желании можно доказать, что Ермолов был прогрессивным человеком. А кто-то припомнит и жестокость чеченцев во время Кавказской войны… Сегодня из истории делают политику, а в Чечне есть свой дискурс о роли Ермолова в жизни чеченского народа. Однако дискурс обусловлен не деяниями самого Ермолова, а двумя войнами. В этом смысле стоит вспомнить, что в то время портреты Ермолова висели во всех кабинетах российских военных: мол, мы ермоловцы. Со всеми вытекающими оттуда последствиями", - сказал Малашенко.

В августе 2019 года Кадыров по выражению спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, вызвал "лавину ненависти" своей оценкой другого исторического деятеля времен Кавказской войны - имама Шамиля. Так, несколько десятков человек в Махачкале, недовольных утверждениями Кадырова, вышли на акцию протеста к зданию Аварского театра. В ходе полемики в интернете Кадыров заявил, что продолжающие писать "чушь и ерунду" должны опомниться, чтобы с ними не начали воевать.

Жители Чечни резко негативно относятся к Ермолову

Ермолов в исторической памяти чеченцев – "кровавый палач и душегуб", указал корреспонденту "Кавказского узла" доцент кафедры Отечественной истории Института истории и международных отношений ЮФУ, автор книги "Кавказская война. Семь историй", монографии "Российский Северный Кавказ: исторический опыт управления и формирования границ региона", член редколлегии журналов "Русский архив" и "Новое прошлое", член Вольного исторического общества Амиран Урушадзе.

"Чеченские политики и общественные активисты выступали против новым памятникам Ермолову в Минводах и Пятигорске. Памятник Ермолову в Грозном не раз разрушали в советскую эпоху, а окончательно уничтожили на излете Перестройки. Отсюда и болезненная реакция на поступок офицера. Реакция эта вполне понятна и предсказуема", - пояснил Урушадзе.

Памятник Ермолову в Минеральных Водах Ставропольского края был установлен в октябре 2008 года. Спустя три года, в октябре 2011 года, местные власти сообщили, что неизвестные осквернили памятник. Инцидент в администрации связали с попыткой столкнуть интересы разных этнических групп во время предвыборной кампании. Осенью 2010 года еще один памятник Ермолову был установлен в Пятигорске, по инициативе местных казаков и единогласному решению членов Общественного совета Пятигорска. При этом все национальные общины народов Кавказа резко осудили установку памятника Ермолову. Историки указали на угрозу конфликтов из-за памятников завоевателям на Кавказе

Историю и исторические символы регулярно используют в политических дискуссиях, однако реальная историческая действительность неоднозначна, отметил Урушадзе. "Если исходить из перспективы памяти чеченцев о Ермолове, то есть со стороны этнической памяти, то оценки ношения медали будут только негативными. Но если вспомнить, что многие горцы Северного Кавказа служили в Отдельном Кавказском корпусе и воевали на стороне Российской империи против своих соотечественников, то все становится не столь однозначным. Горцы на русской службе в эпоху Кавказской войны сталкивались с проблемой расколотой идентичности: долг службы велел служить царю, а чувство этнической солидарности этому явно противоречило", - напомнил Урушадзе.

Как бы личность генерала Ермолова ни подавалась в чеченских университетах в рамках курса истории, он навсегда останется в памяти чеченского народа как убийца, заявил корреспонденту "Кавказского узла" чеченский публицист и историк Ризван Ибрагимов. Он затруднился сказать, как освещается роль Ермолова в местных школах и вузах, но подчеркнул, что о Ермолове жители Чечни узнают с детства, и не только из учебников истории. "В Чечне есть кличка для собак - "Ермол". Наши люди часто так называют своих собак. То есть отношение у нас к нему, как к собаке", - указал Ибрагимов.

Обсуждение награды "За службу на Кавказе" на груди сослуживца Замида Чалаева не утихает. Так, сегодня пользователи YouTube назвали награду с портретом Ермолова "позором" для чеченца. "Такого позора наш народ еще не знал", - написал Монте Кристо в комментариях к видео на канале "Политика Сегодня". "Кажется, ниже уже падать некуда, но нет. Все-таки пробили дно!" - отметил там же ismail saidov.

Пользователи интернета сравнили награды сослуживца Чалаева с бижутерией

Медаль "За службу на Кавказе" находится в свободной продаже, и чаще всего ее покупают коллекционеры, хотя среди покупателей встречаются и те, кто действительно проходил службу на Кавказе, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник просветительско-коммерческой организации "Мир фалеристики" Михаил Иванов. "Цели могут быть разные. Кто-то таким образом решает запечатлеть в памяти службу, кто-то повесить на китель в военные праздники. Тем не менее, подавляющее большинство покупателей – фалеристы, коллекционеры", - пояснил Иванов.

Он подчеркнул, что медаль "За службу на Кавказе" не является государственной. "Ее покупают с такой же частотой, как значок "Адмирал Колчак", медаль "А.М. Василевский", "125 лет КПРФ", значок "Вице-адмирал Макаров" и прочие", - указал фалерист, отметив, что подобные медали носить на форме, кителе не запрещено.

Авторы комментариев к публикации о сослуживце Арсена на "Кавказском узле" высмеяли его награды. "Это похоже на женщин, которые под видом бриллиантов и золота носят бижутерию из пластика. Главное, чтобы блестело...", - написал Игорь Сажин. "Небоевые награды - те же бирюльки", - согласился Barmaley.

"Столько крестов, что я сначала подумал, что это батюшка", - сыронизировал Ян Шурпский в комментариях на странице "Кавказского узла" в соцсети "ВКонтакте". "Смешно", - отреагировал там же Байсангур Шишани.

Медалью "За службу на Кавказе" в 2006 году был награжден и Рамзан Кадыров. Эту награду вместе с медалью "За участие в контртеррористической операции на территории Чеченской республики" ему вручил военный комендант Чечни Григорий Фоменко, информировало 23 февраля 2006 года РИА "Новости". Медали "За службу на Кавказе" отличаются по своему внешнему виду, но в публикации не уточняется, что изображено на награде, врученной Кадырову.

Количество наград Рамзана Кадырова исчисляется десятками. Кадыров, в частности, удостоен звания Героя России, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Мужества, орденом Почета, медалями "За отличие в проведении Всероссийской переписи населения", "За освобождение Крыма", "За развитие парламентаризма в Чеченской Республике", "10 лет Астане" и множеством общественных наград, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Рамзана Кадырова.

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