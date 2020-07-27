Более 17 тысяч жителей Ставрополья остались без света

27 июля 2020, 21:47

Электроснабжение отключено в результате непогоды в городе Михайловск и селе Дубовка Ставропольского края. Повалены 27 деревьев и подтоплены четыре участка, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, после сильного ветра с дождем без света в Михайловске остались 5 490 абонентов частного сектора или 16,5 тысячи человек. В селе Дубовка в зону отключения попали 750 человек.

Повалены 27 деревьев и подтоплены четыре приусадебных участка. Пострадавших нет, жилые дома не подтоплены, пишет со ссылкой на ГУ МЧС по Ставропольскому краю "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в результате сильного ветра с дождем и градом в Ставропольском крае 12 июня более 7 тысяч абонентов остались без электричества. На автодороге "Кавказ" ураган опрокинул 11 грузовиков, пострадал один водитель.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Михайловске осадков не ожидается, скорость ветра составит 6 метров в секунду, температура - до + 22 градусов. 28 июля ожидается слабый дождь, температура повысится до +33, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.