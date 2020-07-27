День празднования Курбан-байрама объявлен нерабочим в Дагестане

27 июля 2020, 19:03

По случаю мусульманского праздника Курбан-байрам 31 июля будет нерабочим днем, постановило правительство Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", власти Кабардино-Балкарии по случаю Курбан-байрама объявили нерабочим 31 июля, а в Чечне праздничными будет и 30 июля.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В этом году первый из трех дней праздника жертвоприношения Курбан-байрам приходится на 11 августа.

"Считать 31 июля 2020 года нерабочим праздничным днем", - говорится в постановлении правительства Дагестана "О мусульманском празднике Курбан-байрам", опубликованном на сайте республиканских властей. Документ датирован 27 июля.

Отметим, что 26 июля в дагестанском Каспийске впервые в истории прошел военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ России. Массовое скопление зрителей на этом параде может привести ко второй волне пандемии коронавируса в Дагестане из-за нарушения людьми карантинных ограничений, предположили пользователи соцсети Instagram. Они высказали опасение, что всплеск случаев заражения может привести к отмене мероприятий на Курбан-байрам.

Дагестан оказался единственным регионом СКФО, где за минувшие сутки зафиксированы смерти от коронавируса. На этот регион приходится больше половины всех умерших от COVID-19 в СКФО с начала пандемии (442) и максимальное в федеральном округе число зараженных (9103). За сутки в Дагестане зафиксирован 41 новый случай заражения.

Наряду со смертями, вошедшими в официальную статистику как летальные исходы от коронавируса, в Дагестане зафиксирован резкий всплеск смертей от внебольничной пневмонии. По данным Минздрава республики, в первой половине 2020 года от нее умерли 1194 человека, что более чем в 40 раз превышает показатель первой половины 2019 года (29 умерших). Глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, отмечается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Материалы о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".