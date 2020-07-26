Жители Избербаша сообщили о многодневных перебоях с водой

26 июля 2020, 08:50

Вода в дома жителей Избербаша в Дагестане не поступает по несколько дней, не хватает даже запасов, которые делаются в момент ее подачи, рассказали местные жители. Из всего объема воды, который направляется в город, жители получают лишь половину из-за незаконных врезок, заявили в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля жители города Избербаш на акции протеста у здания "Горводоканала" выразили возмущение длительными перебоями в подаче воды. Работа по реконструкции водопроводных сетей начнется в сентябре, всего планируется заменить 68 километров внутригородских труб, заявил представитель "Горводоканала".

Вода в город поступает, спецобъекты в Избербаше не страдают от нехватки воды, работа с потребителями ведется, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник мэрии.

"Есть окраины и районы города, где сети (водопроводные) хаотично построены, либо они находятся в изношенном состоянии, и там воды нет", - отметил он.

Сотрудник мэрии рассказал, что в Избербаш вода поступает из озера Рыбье в Каспийске в объеме 1200 кубометров в час, непосредственно до города доходит 500-550 кубометров воды в час. По его словам, администрация города вместе с профильными службами проводит рейды для устранения незаконных врезок в центральную артерию водопровода, однако ликвидированные врезки восстанавливаются за считанные часы.

Жители улиц в Избербаше, где есть перебои с водой, оставляют заявку в Горводоканале и им бесплатно подвозят воду. "Есть также график (подвоза воды) на определенные улицы. Приезжает водовоз и люди забирают воду", - рассказал сотрудник мэрии . По его словам, изначально город обслуживали два водовоза, но на данный момент их количество увеличено до шести.

Он также опроверг акцию протеста горожан. По его словам, люди собрались, чтобы дать интервью местному телеканалу. "Просто была встреча жителей с журналистами", - рассказал сотрудник мэрии. По словам чиновника, на встрече было около 40-50 жителей.

Горожане пожаловались на отсутствие воды

Два дня вода поступает в квартиру только в ограниченное время, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница многоквартирном дома в Избербаше Патимат. "Сама вода мутная и сомнительного качества... Вчера (24 июля) воду дали только на полдня. Сегодня (25 июля) с утра нет воды", - сказала она. Патимат рассказала, что вынуждена использовать покупную воду.

Житель Избербаша Шамиль, живущий на улице Дагестанской, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что воды нет как минимум пять дней. По его словам, в связи с перебоями с водой он приобрел резервуар, семье хватает его на пять дней.

Шамиль рассказал, что смонтировал дома систему водоснабжения таким образом, чтобы при подаче воды через водопровод резервуар наполнялся в первую очередь. По его словам, сейчас емкость пустая, и это значит, что "как минимум дней пять воды не было", - отметил он. Шамиль рассказал, что он вынужден покупать воду. "На семью с учётом строгой экономии на один день хватает три-пять литов. Одна такая бутылка в среднем стоит 30 рублей", - рассказал он.

Шамиль сказал, что обращался в "Горводоканал" и там ему объяснили, что нужно оставить заявку и ждать подвоза воды. "Воду могут подвести в любое время, не уточнив точные часы, а находиться дома мы течении дня в ожидании подвоза воды я не могу, так как должен быть на работе", - пояснил он.

Житель Избербаша Магомед рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что проживает по улице Казбекова и из-за многодневного отсутствия воды вынужден ездить в соседнее село и набирать там воду. Он также сказал, что у него есть резервуар, который наполняется по мере поступления из центрального водопровода. При этом та воды, что подается по водопроводу, может быть использована только в технических целях из-а плохого качества, отметил Магомед.

По его словам, проблема с водой в городе появляется именно в летние месяцы, так как на главной водопроводной артерии, по которой вода поступает в город, множество незаконных врезок. "Вода не доходит в город", - пояснил местный житель

Он рассказал, что рядом с центральным водопроводом работает множество теплиц, которые также являются потребителями той воды, которая идет в город.

Жительница Избербаша Фарида рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что воды у нее в доме нет три дня. Она сказала, что живет в частном доме, и во дворе у нее есть колодец , который наполняется по мере поступления воды из центрального водопровода. "Воды в колодце осталось совсем мало", - сказала она. По словам Фариды, в ее семье два человека, и расход воды невелик. Она также рассказала, что водопроводную воду использует лишь в технических целях, а для питья покупают воду в магазине.

Комментариям "Горводоканала" относительно жалоб местных жителей на перебои с водоснабжением, "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, жители Избербаша неоднократно жаловались на перебои и плохое качество воды. Так, в июне 2019 года горожане заявили о том, что из-за проблем с водоснабжением им приходится покупать питьевую воду. В июле 2020 года горожане рассказали, что питьевой воды у них нет уже несколько месяцев, а подаваемая техническая имеет резкий запах серы. В мэрии заявили о ветхости водопровода и отсутствии в городе источника питьевой воды, однако пообещали решить проблему с водоснабжением в следующем году.