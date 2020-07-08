Жители Избербаша пожаловались на перебои с водой и ее плохое качество

08 июля 2020, 01:44

В домах жителей Избербаша нет питьевой воды уже несколько месяцев, а подаваемая техническая имеет резкий запах серы, сообщили опрошенные «Кавказским узлом» горожане. В мэрии заявили о ветхости водопровода и отсутствии в городе источника питьевой воды, однако пообещали решить проблему с водоснабжением в следующем году.

Вода в квартире многоквартирного дома по улице Гамидова в Избербаше последний раз была в середине мая, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Магомед. Он добавил, что раньше были перебои с подачей питьевой воды, а техническую подавали, однако на данный момент начались перебои в подаче и технической воды.

Магомед отметил, что если воду дают, то она идет только на первых этажах, а выше не поднимается из-за отсутствия должного давления. «Хожу к брату, чтобы набрать воду в емкости», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Магомед.

Питьевая вода в доме жительницы Избербаша Аминат отсутствует в течение нескольких месяцев, а подаваемая горячая техническая вода не предназначена для употребления, так как имеет резкий серный запах. Женщина отметила, что вынуждена покупать питьевую воду. «Я получаю пенсию в десять тысяч (рублей). Мне воды купить или оплатить за коммунальные услуги?» - задается вопросом Аминат.

По ее словам, в день она покупает по 2-3 пятилитровой емкости воды, а в условиях жестких ограничении, в которых город пробыл некоторое время, женщина и ее семья была вынуждена использовать техническую воду для готовки, так как «все не выходили на улицу». «Мы заполняли воду горячей водой и этим питались. Невозможно, горькая вода»,- рассказала корреспонденту «Кавказского узла» женщина.

Постоянные перебои с подачей воды имеются и в домах по улице Дагестанская в городе, пожаловался местный житель Шахбан. В частном доме по улице Чкалова, где проживает Патимат, воды нет уже два месяца. Жительница города вынуждена заказывать частный водовоз объемом 4 тонны за 1000 рублей – этой водой заполняется емкость во дворе ее частного дома, где проживает четыре семьи – ее семья и семьи братьев.

Летом в домах жителей Избербаша постоянно отключают воду иногда на длительное время, сообщил житель многоквартирного дома, расположенного в черте города, Ибрагим. По его словам, в его доме имеется собственная накопительная система, которая наполняется водой с помощью машин-водовозов. «(Машины) каждый день привозят (воду) и закачивают емкость (системы), но все равно постоянные перебои. Вчера (6 июля) мы целый день были без воды»,- заявил корреспонденту «Кавказского узла» Ибрагим.

Ибрагим отметил, что вода для наполнения системы дома привозится «Водоканалом». Проблемы с водоснабжением, по словам горожанина, начинаются ежегодно в летний период и частично решаются осенью, однако среди определенной части жителей дефицит воды сохраняется.

Из-за перебоев с водой жители Избербаша вынуждены пользоваться водой, в которой содержится сера – она не пригодна для употребления и покрывает только технические нужды населения, сообщил Ибрагим. «Как техническую используют, но пить, конечно, ее нельзя»,- заявил он, добавив, что данная проблема актуальна для всего города.

Жители улиц Громова и Чкалова в Избербаше записали видеобращение к сотрудникам местной администрации и "Водоканала" с жалобами на отсутствие воды в течение нескольких недель. На кадрах видео видны несколько женщин и записывающий видео мужчина. Одна из женщин также пожаловалась на сброс канализационных стоков в канал, который перестали чистить. Видеоролик был опубликован в группе Tut_izberg_ в Instagram, имеющей 79,3 тысячи подписчиков, 17 июня и к 1.15 мск сегодня набрал 7355 просмотров.

Достаточному обеспечению водой города мешает ряд факторов, над ликвидацией которых работает администрация города, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель мэрии Избербаша. По его словам, из-за крайней изношенности городской водопроводной сети происходят аварии, на которые реагируют городские профильные службы. «Замены (водопровода) проводятся, но не такие масштабные - проводятся точечные работы по замене водовода»,- отметил представитель мэрии.

Жителям осуществляется подвоз воды согласно оставленным заявкам, также горожане могут подать заявление и им сделают перерасчет за тот период времени, который они не получали воду, отметил представитель городской администрации.

Также в мэрии отметили, что город не имеет источника питьевой воды в непосредственной близости - ни в самом городе, ни в его окрестностях - из-за чего питьевая вода в город транспортируется через многокилометровую водную магистраль. Поэтому до города доходит лишь половина объема от первоначального забора, этому способствует и незаконные врезки в центральную магистраль водопровода, уточнили в мэрии.

По его словам, сотрудники городского «Водоканала» ежедневно выявляют и ликвидируют незаконные врезки. «Работники «Водоканала» каждый день выезжают по этому поводу и проверяют на наличие незаконных врезок, отключают их»,- рассказал представитель администрации. Также, по его словам, в этом году наблюдается значительное снижение уровня воды в водохранилище, откуда забирается вода для жителей Избербаша.

Мэрия Избербаша планирует реализовать ряд проектов, направленных на ликвидацию проблемы с дефицитом воды в городе. Работы по реализации данных проектов начнутся в 2020 году, а основной этап реализации придется на 2021 год – эти проекты помогут поэтапно решить проблему, сообщил представитель администрации города. «Уже проектные работы закончились. Пять проектов, которые изменят эту ситуацию», - сообщил представитель мэрии, добавив, что в рамках данных проектов будет проведена замена участка водопровода Каспийск-Избербаш - до 70 километров водопроводных сетей.

Также администрация планирует строительство очистных сооружений водоснабжения. «Эти работы помогут нам увеличить количество поступаемой воды в город», - отметил представитель мэрии, добавив, что реализация проектов будет осуществляться за счет республиканского бюджета.

"Кавказский узел" и ранее писал о жалобах жителей Избербаша на перебои и плохое качество воды. Так, в июне 2019 года горожане заявили о том, что из-за проблем с водоснабжением им приходится покупать питьевую воду. Водопроводная система в городе изношена, а перебои связаны с ненормированным расходом воды в домах, пояснил представитель "Горводоканала".

В августе 2018 года Госжилинспекция Дагестана дважды оштрафовала главного инженера муниципального "Горводоканала" Избербаша за перебои с холодной водой. Поставщику ресурса были выданы предписания на восстановление нормативного уровня коммунальной услуги, а также произведения перерасчета необоснованно начисленной платы за воду в период отключения.