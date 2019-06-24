Жители Избербаша пожаловались на перебои водоснабжения

24 июня 2019, 14:30

С начала июня в некоторые дома в Избербаше вода поступает с перебоями и плохого качества, из-за чего горожанам приходится покупать питьевую воду, рассказали местные жители. Водопроводная система в городе изношена, а перебои связаны с ненормированным расходом воды в домах, пояснил представитель "Горводоканала".

Перебои в подаче воды в Избербаше наблюдаются каждое лето, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель дома по улице Гамидова Каранай Магомедов. При этом, по его словам, вода, которая идет из крана, непригодна для питья, и питьевую воду приходится покупать.

С такой же проблемой столкнулся житель Избербаша Шахбан, проживающий по улице Дагестанская. По словам мужчины, он вынужден покупать воду либо ездить в соседние села и набирать питьевую воду из источников. При этом звонки и визиты в "Горводоканал" не дали результатов, сообщил он. "Мне сказали [в "Горводоканале"], что город закупает по контракту 600 кубометров воды у Каспийска, а город [Избербаш] растет с каждым годом, потребление воды увеличивается, и воды всем не хватает", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель.

После обращений в "Горводоканал" Шахбану, по его словам, организовали подвоз воды. "Машина приезжает. Я наполняю емкости, но хватает относительно ненадолго", - пояснил он, отметив , что эту воду он тратит только на технические нужды.

На качество воды пожаловался и Арсланбек, живущий в доме на улице имени Магомеда Гаджиева. "С водой проблема в города. Она мутная. Пить невозможно, ил идет", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". Мужчина отметил, что проблема с отсутствием воды носит постоянный характер. Сам Арсланбек не покупает питьевую воду, так как живет в частном доме, во дворе которого есть колодец.

В этом году перебои с водоснабжением наблюдаются с начала июня, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома по улице Комарова Патимат. Она уточнила, что вынуждена покупать воду для технических нужд у "Горводоканала", и, в частности, за четыре тонны воды она заплатила 300 рублей. Этого запаса технической воды Патимат, по ее словам, хватает на неполную неделю, при этом неоднократные обращения в "Горводоканал" не привели к улучшению ситуации с водоснабжением.

Питьевую воду женщина, по ее словам, вынуждена набирать в ближайших населенных пунктах. "Едем в близлежащие родники, набираем баклажки и привозим", - рассказала она.

Вода в некоторые дома не поступает в связи с тем, что водопроводная система изношена, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" главный инженер "Горводоканала" Избербаша Арсланали Арсланалиев. Вторая причина, по мнению Арсланалиева, - перерасход воды жителями тех районов города, куда вода доходит в первую очередь. "Куда вода доходит в первую очередь, у них расход в 7-10 нормативов, а некоторым не остаётся ничего", - пояснил он.

Арсланалиев подтвердил, что в "Горводоканал" поступают многочисленные жалобы на нехватку и отсутствие воды. Частично решить проблему можно, установив индивидуальные и общедомовые счетчики расхода воды, пояснил он.

"Остро стоит вопрос рационального использования водоснабжения. Круглосуточно поливают дворы, асфальт и не устраняют утечки в кранах, в бочках", - сказал представитель "Горводоканала", подчеркнув, что у мэрии и "Горводоканала" нет иных рычагов законного влияния на жителей Избербаша, кроме информирования о способах экономии воды.

Подвоз воды жителям города производится по их заявкам, уточнил Арсланалиев. При этом он опроверг сообщение о том, что "Горводоканал" продает воду тем, кому не поступает вода из водопровода. "Горводоканал" бесплатно снабжает водой жителей, а те, кто не хотят стоять в очереди на доставку воды, приезжают со своим водовозом и набирают воду абсолютно бесплатно, подчеркнул он.

"Наши машины, которые возят [воду], бесплатно отдают, однако люди которые не хотят ждать очереди, отправляют свой водовоз. Скорее всего, они за доставку им [перевозчикам] оплачивают, но мы им [прибывшим водовозам] отпускаем воду бесплатно", - сказал Арсланалиев.