Жители Избербаша провели акцию протеста из-за перебоев с подачей воды

24 июля 2020, 08:47

В Дагестане жители города Избербаш на акции протеста у здания "Горводоканала" выразили возмущение длительными перебоями в подаче воды. Работа по реконструкции водопроводных сетей начнется в сентябре, всего планируется заменить 68 километров внутригородских труб, заявил представитель "Горводоканала".

Как информировал "Кавказский узел", жители Избербаша неоднократно жаловались на перебои и плохое качество воды. Так, в июне 2019 года горожане заявили о том, что из-за проблем с водоснабжением им приходится покупать питьевую воду. В июле 2020 года горожане рассказали, что питьевой воды у них нет уже несколько месяцев, а подаваемая техническая имеет резкий запах серы. В мэрии заявили о ветхости водопровода и отсутствии в городе источника питьевой воды, однако пообещали решить проблему с водоснабжением в следующем году.

Около 80 жителей Избербаша провели 23 июля акцию протеста у здания местного "Горводоканала". В ходе акции ее участники заявили о продолжающихся с июня перебоях с водой и потребовали решить проблему водоснабжения города, сообщило 23 июля издание "Кавказ.Реалии".

"Проблема с водой стоит уже на протяжении десяти лет, ни один глава Избербаша этот вопрос толком не решил, с водой постоянно такие проблемы в летний период", - процитировало одного из участников митинга издание.

Акция продлилась около часа, после общения с представителем "Горводоканала" собравшиеся договорились в начале следующей недели прийти в администрацию Избербаша с письменным обращением в адрес правительства Дагестана.

К водоснабжающим трубам сделано множество незаконных врезок и из-за них теряется напор, пояснил представитель МУП "Горводоканал" Арсен Магомедов.

"Вторая причина в том, что все трубы у нас старые, ветхие, 1975-1980-х годов. В сентябре начнем менять 68 километров внутригородских труб по федеральной программе для улучшения водоснабжения", - процитировало Арсена Магомедова издание.

Для реализации проектов по реконструкции водопроводных сетей требуется вложить около 700 миллионов рублей, сообщило 23 июля со ссылкой на пресс-службу мэрии города издание "Молодежь Дагестана".

"Учитывая, что эти проекты имеют огромное значение для жизнедеятельности, глава города обратился в правительство республики с просьбой ускорить работы по разработке соответствующих документов по всем объектам и приступить к их строительству. По этому вопросу также есть поручение Владимира Васильева включить в перечень первоочередных реализуемые нами проекты", - процитировало представителя пресс-службы мэрии издание.

Все необходимые работы по разработке и утверждению проектов инфраструктуры завершены, они начнутся в сентябре и будут проходить поэтапно.

Ранее, 19 июля, власти города объявили о начале борьбы с незаконными врезками в водопровод. "Из озера Рыбье наш город забирает 1200 кубов воды, а на входе в Избербаш приборы измерения показывают 500-550 кубов. Вся проблема в попутных потребителях, в число которых входят садоводческие общества Каспийска, войсковые части, населенные пункты Карабудахкентского района", - процитировало представителя пресс-службы мэрии издание.