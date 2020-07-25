Жительница Грозного осуждена за публикации в Интернете

25 июля 2020, 00:44

Южный окружной военный суд приговорил уроженку Чечни Медни Ящуркаеву к двум годам колонии, признав виновной в призывах к терроризму после публикаций сообщений, фото и видео в Интернете.

По версии следствия, с января 2018 года по 5 февраля 2019 года 29-летняя Ящуркаева со своего мобильного телефона разместила на публичном канале одного из мессенджеров, насчитывавшего 1220 участников, тексты, фото и видеоролики. Публикации содержали "призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма", сочли следователи.

Суд 24 июля признал Ящуркаеву виновной по статье о публичных призывах к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма или пропаганда терроризма (ч.2 ст.205.2 УК России) и приговорил к двум годам колонии общего режима, ей также запретили администрировать сайты в течение двух лет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Южного окружного военного суда. Отметим, санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

Во время предварительного следствия женщина признала свою вину и попросила рассмотреть ее дело в особом порядке. В этом случае суд выносит решение без исследования и оценки доказательств по делу, а назначенный срок не может превышать две трети от максимального, пояснили в суде.

Согласно материалам дела, безработная Ящуркаева проживает в Грозном, в официальном браке не состоит, имеет пятерых несовершеннолетних детей, отметила пресс-служа суда.

Дело Ящуркаевой поступило в суд 29 июня, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда.

Комментариями Ящуркаевой или ее представителей относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также сообщал, что в августе 2019 года суд в Ростове-на-Дону признал жителя Чечни Абубакара-Седык Хадисова виновным в публикации комментария, оправдывающего терроризм, и приговорил его к трем годам колонии.