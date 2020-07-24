Магди Камалов поспорил с Бастрыкиным о мотивах убийства брата

24 июля 2020, 21:16

После суда по делу об убийстве учредителя газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова не должно остаться сомнений в версии следствия, заявил глава Следкома Александр Бастрыкин. У обвиняемого в организации убийства Шамиля Исаева не было политического влияния, которое приписывают ему следователи, возразил брат убитого Магди Камалов.

Как информировал "Кавказский узел", 3 июля суд в Москве постановил на два месяца заключить под стражу бывшего зампредседателя правительства Дагестана Шамиля Исаева, обвиненного в организации убийства учредителя газеты "Черновик". Брат убитого, издатель "Черновика" Магди Камалов, заявил "Кавказскому узлу", что бывший вице-премьер не враждовал с журналистом, а публикации "Черновика" не вредили карьере чиновника. Исаева обвинили в организации убийства Камалова, когда следствие не смогло доказать его причастность к серьезным экономическим преступлениям, полагает он.

В марте 2018 года родные и коллеги учредителя газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова сумели добиться передачи дела о его убийстве в центральный аппарат Следкома России. 30 июня следствие сообщило, что предъявлены обвинения трем предполагаемым исполнителям заказного убийства: Мураду Шуайбову, Магомеду Хазамову и Магомеду Абигасанову. По версии следствия, организатором убийства стал житель села Согратль Гунибского района Магомед Абигасанов, который привлек Хазамова и Шуайбова. Абигасанов действовал по указанию чиновника, недовольного журналистской деятельностью Хаджимурада Камалова, предполагают следователи. Магди Камалов полагает, что и эти люди невиновны.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал расследование дела об убийстве учредителя и главного редактора газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова в 2011 году. Он озвучил версию следствия о том, что заказчиком преступления выступил уже осужденный по другому делу бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев.

"Исаев в тот период стремился увеличить свой политический авторитет и влияние на различные сферы жизни республики. А в газете "Черновик" открыто критиковались дагестанские политики, руководители различного уровня, в том числе объединившиеся по принципу землячества. Общественная деятельность Камалова создавала значительные проблемы и для Исаева, что и послужило, как считает следствие, мотивом для его убийства", - заявил Бастрыкин в интервью, опубликованном 23 июля в "Российской газете".

Глава СКР отметил, что ознакомился с критикой следствия по делу об убийстве Камалова. "Когда собранные следователями доказательства будут изучены сторонами, а затем судом, сомнений ни у кого остаться не должно. Эти доказательства в совокупности полностью подтверждают версию следствия", - заверил он.

Повторное уголовное преследование Магомеда Хазамова основано на свидетельствах его бывшей жены, которая изменила первоначальные показания, указал учредитель "Нового дела" Ахмед Чилилов. Адвокат Мурада Шуайбова Асад Джабиров заявил, что его подзащитный не признает вину.

Брат Хаджимурада Камалова Магди Камалов сегодня ответил на заявления Бастрыкина. Издатель "Черновика" сообщил, что начал знакомиться с материалами дела об убийстве брата и не доверяет им.

"К сожалению, из-за подписки о неразглашении следственной тайны, я не могу рассказать про весь этот маскарад", - цитирует сегодня Камалова "Черновик".

Он считает полностью несостоятельной версию следствия о мотиве преступления - стремлении Шамиля Исаева " увеличить свой политический авторитет и влияние".

"Какой у Шамиля Исаева в 2011 году был "политический авторитет" и "влияние" не имеют представления московские следователи. Дагестанские политики и бизнесмены уж точно объективно представляют, что из себя представлял в политике и бизнесе Исаев. Слабый, банкротящийся на глазах, средней руки делец", - заявил Магди Камалов.

Издатель "Черновика" уверен, что Следственный комитет преувеличивает политический авторитет Исаева. "Гора родила мышь. И сейчас старается максимально реабилитироваться", - заключил он.

"Кавказский узел" сообщал, что в январе Шамиль Исаев был приговорен к четырем годам и шести месяцам колонии. Суд признал его виновным в присвоении 56,4 миллиона рублей. Эти деньги, по данным следствия, были выделены из бюджета на восстановление турбазы "Орлиное гнездо" в Гунибском районе Дагестана, указано в биографической справке об Исаеве, подготовленной "Кавказским узлом".

Новости об уголовном преследовании дагестанских чиновников "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".