Пользователи Instagram выразили недоверие силовикам после спецоперации в Кабардино-Балкарии

23 июля 2020, 20:15

Спецоперации против предполагаемых боевиков заканчиваются убийством всех подозреваемых, а убедительных доказательств вины убитых общественности не предоставляют, отметили пользователи Instagram, комментируя оперативное видео силовиков из Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 июля ФСБ заявила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии. По версии спецслужбы, при попытке задержания в Чегемском районе были убиты четыре члена запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", которые готовили теракт. В лесу у села Лечинкай силовики обнаружили в оборудованном для длительного пребывания лагере вооруженных людей, которые на требование сдаться начали стрелять и были убиты ответным огнем, сообщил СК. О личностях убитых не сообщается.

Перестрелка силовиков с боевиками в лесу у села Лечинкай в Чегемском районе стала вторым вооруженным инцидентом с начала года в республике. Ранее спецоперация проводилась в марте в Баксанском районе.

Пост о спецоперации в сообществе direct_kbr, насчитывающем 88,2 тысячи подписчиков, был опубликован 22 июля. По состоянию на 19.20 мск 23 июля он набрал 21 807 просмотров и 142 комментария.

Оперативное видео силовиков сопровождается официальным текстом сообщения о предотвращенном ФСБ теракте.

В начале ролика показано, как группа спецназовцев входит в квартиру, где обнаруживает сумку с какими-то упакованными в прозрачную пленку предметами, один из которых похож на рацию. Эту сумку один из силовиков аккуратно выносит во двор, который оцеплен правоохранителями. Далее идут кадры из лесного массива, где силовики ведут интенсивную стрельбу, а затем показано место, где находились вступившие в перестрелку люди. На земле среди различных предметов лежит оружие, а на последних кадрах видео показаны двое убитых, у одного из них в руках виден пистолет.

Пользователи соцсети, комментируя видео, выразили сомнения в версии силовиков. Некоторые из них обратили внимание, что активность ИГ* уже давно сошла на нет.

"Я не понял, сначала в квартире все начинается, потом горно-лесистая местность. Непонятный какой-то контраст. Может, кто-то пояснит, как две совершенно разные местности и, быть может, регионы объективно раскрывают суть картины произошедшего?" - недоумевает fightingclub_patriot.

Часть пользователей выразила возмущение, что по итогам спецоперации все предполагаемые боевики были убиты. "Да почему не задерживают, а уничтожают? Кто дал право убивать? Докажи вину сперва, - а то "боевики уничтожены". По одному сценарию работают наши чистилищи, звёздочки зарабатывают, а бедным родителям каково?" - написала kuchmezovazaika.

"Вот не верю я силовикам! Не верю. Все знаем об их методах", - написал kodzoko_su. "Все это вранье. Зарабатывают себе премии и звания", - считает tauhid2109777.

"Что за фильм-сказка в очередной раз?" - написал romanss690. "Самоизоляция заканчивается, спектакль продолжается, сценарий тот же! Все мертвы, свидетелей нет", - написал vetrovalbert2767. "У них работы нет в республике, надо что-то такое периодически выкидывать", - полагает ali__gucha. "Надоел этот цирк", - добавила kizova_m.

В 2019 году жертвами вооруженного конфликта в Кабардино-Балкарии стали десять человек, в том числе один силовик. В 2018 году в ходе вооруженного конфликта в Кабардино-Балкарии погибли шесть человек, в том числе один силовик и пять боевиков. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из открытых источников.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Кабардино-Балкарии и публикует хронику происходящих там спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".