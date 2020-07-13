В регионах Юга России выросло число малоимущих

13 июля 2020, 03:58

Весной число граждан, обратившихся за помощью, резко выросло, сообщили представители благотворительных фондов, работающих в регионах юга России. Малоимущие жители Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Калмыкии пожаловались на нищенское существование на пенсии и детские пособия.

Как писал "Кавказский узел", Калмыкия, Ингушетия и Карачаево-Черкесия заняли нижние строчки рейтинга по доходам населения, составленного на основе данных Росстата. Ингушетия, Кабардино-Балкария и Чечня вошли в список регионов с высоким показателем крайней бедности населения.

По данным рейтинга по соотношению средних доходов населения к фиксированному списку товаров и услуг, подготовленного РИА "Новости" на основе данных Ростата, доля населения, находящегося за чертой бедности в Чечне, составила 20%, за чертой крайней бедности в республике живут 3,4% населения, в Карачаево-Черкесии - 23,2% и 3,3% соответственно, в Кабардино-Балкарии - 24,2% и 3,4% соответственно, в Калмыкии - 23,5% и 3,2% соответственно. Хуже всего ситуация сложилась в Ингушетии, где эти показатели равны 30,5% и 4,8% соответственно.

По методике Росстата бедностью считается жизнью при доходе ниже прожиточного минимума. Что касается крайней бедности, то это жизнь с доходом ниже половины прожиточного минимума.

Сложную ситуацию с бедностью в регионе подтверждают и статистические данные, приводимые Росстатом. Так, при среднедушевом доходе в среднем по России в первом квартале 2020 года в размере 31 246 рублей в Чечне он составлял 21 142 рубля, в Кабардино-Балкарии - 19 123 рубля, в Калмыкии - 16 628 рублей, в Карачаево-Черкесии - 16 294 рубля, а в Ингушетии - 13 442 рубля.

При этом стоимость стандартной продуктовой корзины в Чечне в мае составила 15 946,5 рубля, в Калмыкии - 15 704,4 рубля, в Кабардино-Балкарии - 15 102 рубля, в Кабардино-Балкарии - 14 950 рублей, в Ингушетии - 13 739 рублей. Таким образом, в трех республиках из пяти стоимость минимальной потребительской корзины была опасно близка к размеру среднедушевого дохода, а в Ингушетии даже превзошла его.

Прожиточный же минимум для Калмыкии составляет 9 940 рублей, для Карачаево-Черкесии - 9 870 рублей, для Ингушетии - 10 214 рублей, для Кабардино-Балкарии - 10 872 рубля, для Чеченской Республики - 11 035 рублей, то есть примерно на треть меньше стоимости минимальной потребительской корзины.

При этом надо отметить, что в регионах есть некоторые дополнительные социальные выплаты. По данным региональных министерств труда и социального развития, это, прежде всего, выплаты на детей.

Так, в Карачаево-Черкесии малоимущим семьям производятся выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет в размере 50% от величины прожиточного минимума, установленного в республике за II квартал 2019 года, то есть 5 201 рубль.

В Кабардино-Балкарии размер этой выплаты - 6 853,5 рубля. Можно также отметить гарантии для многодетных семей. Так, в Карачаево-Черкесии при условии, что среднедушевой доход в семье не превышает размера прожиточного минимума, установленного в республике, многодетным семьям предоставляется компенсация в размере 30% от оплаты занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и коммунальных услуг; бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей детей до шести лет; бесплатное обеспечение школьными учебниками на весь период обучения детей в общеобразовательных учреждениях.

Многодетным семьям также выплачиваются: ежемесячная денежная выплата на приобретение топлива семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления (с 1 апреля 2017 года – 218,4 рубля); ежемесячная денежная выплата на проезд для учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального либо среднего профессионального образования при отсутствии бесплатного проезда в период с 1 сентября по 31 мая; ежемесячная денежная выплата на питание ребёнка, обучающегося в общеобразовательном учреждении или учреждении начального либо среднего профессионального образования в период с 1 сентября по 31 мая (с 1 апреля 2017 года – 508 рубей).

Инвалидам в Карачаево-Черкесии предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%; оплату стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления. Инвалидам I и II групп предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50%.

В Кабардино-Балкарии существует компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях.

В Ингушетии существуют специальные ежемесячные выплаты в размере 800-1200 рублей для квалифицированных специалистов – врачей, фармацевтов, ветеринаров, учителей, сотрудников социальных служб, согласившихся работать в сельской местности.

Число обратившихся за помощью в благотворительные фонды резко увеличилось

Представители опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" благотворительных фондов отметили, что, несмотря на меры поддержки, весной текущего года поток обращений за помощью резко вырос.

Количество обращений выросло на 40-50%, отметил исполнительный директор работающего в Ингушетии фонда "Тешам" Хамза Осканов.

"Это случилось из-за того, что многие люди, жившие от зарплаты до зарплаты, потеряли свою работу из-за мер по изоляции. Им просто не было, на что поесть. Именно поэтому после масштабных детских выплат по 10 000 рублей на ребенка в июне-июле количество обращений резко снизилось", – сообщил он 12 июля корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель фонда "Продвижение", работающего в Калмыкии, оценил рост количества обращений еще радикальнее. Весной число обращений выросло в два-три раза, заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Запросов о помощи стало больше, отметил и учредитель работающего в Карачаево-Черкесии фонда "Территория милосердия" Расул Курбанов.

"Рост был достаточно масштабный, в последние месяцы нас едва не "затопили" просьбы о помощи. Только за июнь текущего года мы направили 3700 продовольственных наборов, каждый из которых позволял продержаться определенное время целой семье", – сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Жительницы Ингушетии поделились своими проблемами

Жительница Назрани Хядя рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в ее семье восемь детей, причем трое уже выросли, и никаких пособий на них не полагается. По ее словам, и она, и ее муж не работают по инвалидности, и весь доход их семьи – две пенсии, а также пособия на детей по 950 рублей на человека. Итого 34 750 на десятерых, из которых 4 000 ежемесячно списывается по кредиту. Немножко выручает то, что есть свое подсобное хозяйство – корова, баран, куры, а также помощь благотворителей. "Хочу расширить хозяйство, но не знаю, дадут ли кредит", – отметила она.

В семье Азы из села Плиево девять человек – дети, их супруги и внуки. Все вместе они живут в щитовом домике, работы нет ни у кого из детей, и весь их доход – пенсия Азы в размере 15 тысяч рублей. Подсобного хозяйства практически нет, только полтора десятка кур, сообщила Аза корреспонденту "Кавказского узла". Денег не хватает даже на еду – помогают благотворители.

Мать-одиночка, воспитывающая девятерых детей, Роза из Карабулака не работает, живет на детские пособия. "Я живу в квартире в чужом доме. Платить приходится по 13 тысяч рублей. Еще и хозяйка уже третий месяц требует, чтобы я ушла, поэтому никакого подсобного хозяйства не заведешь", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В Кабардино-Балкарии официально зарегистрировано более 47 тысяч безработных

7900 семей Кабардино-Балкарии получили выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Общая сумма, переведенная семьям, где ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека, составила свыше 357 миллионов рублей, сообщил на брифинге в Нальчике 9 июля глава Минтруда республики Алим Асанов.

Размер выплаты на детей от трех до семи лет составляет 6 853 рублей ежемесячно, начиная с января этого года. Кроме того, детям в возрасте от семи до 17 лет дважды в июне и июле было выплачено по десять тысяч рублей.

Средний доход на душу населения в Кабардино-Балкарии в первом квартале 2020 года, по оперативным данным государственной статистики, составил 19 123 рубля на душу населения, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Каббалкстат.

По данным ведомства, средний размер пенсии на конец прошлого года составил 11 644 рубля, количество безработных на конец прошлого года составило 47,7 тысячи человек.

Размер потребительской корзины в Кабардино-Балкарии был установлен законом республики от 12 октября 2018 года №27-РЗ сроком на пять лет – до 2022 года. Потребительская корзина предусматривает следующие нормы потребления для взрослого населения: хлеба и круп –134,1 кг на одного человека в год, мясопродуктов – 58,5 кг, молока – 257 кг, рыбопродуктов – 14 кг, овощей – 122 кг; фруктов – 60 кг. Из стоимости потребительской корзины рассчитывается величина прожиточного минимума. В Кабардино-Балкарии размер прожиточного минимума на душу населения на 2020 год составляет 12 431 рубль. Для пенсионеров величина прожиточного минимума на 2020 год установлена в размере 9 598 рублей, говорится в сообщении на сайте управления государственной статистики по СКФО.

По сведениям, полученным корреспондентом "Кавказского узла" в пресс-службе министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарии, для жителей республики установлено около 50 видов различных выплат.

Семьям с детьми, размер месячного дохода которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, назначается ежемесячная выплата в соответствии с федеральным законом от 28.12.2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" в размере прожиточного минимума до достижения ребенком трех лет.

Кроме этого, с 1 января 2020 года в республике установлена ежемесячная выплата на каждого третьего и последующего ребенка в возрасте до трех лет семьям, нуждающимся в поддержке. Выплата осуществляется в размере прожиточного минимума на ребенка и составляет 13707 рублей.

Материнский капитал с 2020 года будут выплачивать за первого ребенка. Его размер составит 466 617 рублей. За второго ребенка государство добавит 150 тысяч рублей.

По данным Минтруда, в республиканском регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации, состоит 110 000 человек. В их числе ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны труда, жертвы политических репрессий, многодетные семьи, сельские специалисты.

За время ограничительных мер тысячи семей в Кабардино-Балкарии получили благотворительную помощь в виде продуктовых наборов.

Волонтеры рассказали о помощи малоимущим жителям Кабардино-Балкарии

Помощь оказывали как государственные фонды, такие как "Мы-вместе", так и общественные, как "Кавказ Нур" и другие. В частности, "Кавказ Нур" раздал более 23 тысяч килограммов продуктов 1300 семьям. Все это около ста волонтеров развозили на своих машинах. В настоящее время оказание помощи в виде раздачи продуктовых наборов прекратилось.

По случаю Рамадана благотворительные фонды "Кавказ-Нур" и "Черкесский ренессанс" организовали акцию по сбору средств для оказания помощи нуждающимся семьям и репатриантам. По словам активистов фонда, в священный для мусульман месяц Рамадан желающих оказать помощь стало больше. В течение священного для мусульман месяца Рамадана фонд "Кавказ-Нур" оказал помощь тысяче семей в Кабардино-Балкарии, в том числе оказавшимся в сложной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Общественная организация "Черкесский ренессанс" раздала продуктовые наборы в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, причем треть наборов получили семьи репатриантов.

"Кавказ Нур" продолжит свою деятельность в другом формате – будет помогать адресно нуждающимся семьям, у фонда есть опыт оказания подобной помощи, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" волонтер фонда Амина Понежева.

К примеру, по ее словам, фондом был построен для многодетной матери курятник и приобретены куры. Женщина стала продавать яйца и получила прибавку к своему семейному бюджету.

"Фонд планирует также помочь многодетной семье из селения Плановское Терского района достроить дом. В семье семеро детей, один из них инвалид. Сама мать страдает сахарным диабетом. Отец ушел из семьи. Наши ребята из фонда отвезли им стиральную машинку и велосипед, а также сладости для детей. Семье нужна наша поддержка, нужно им помочь достроить домик из двух комнат, пристройки", – рассказала Понежева.

Также, отметила она, на очереди еще три многодетные семьи, которые нуждаются в поддержке. Волонтеры фонда будут встречаться и выяснять, какого рода помощь им нужна.

Активистка Анастасия Емельянова привлекла внимание СМИ к проблемам жительницы Прохладного Елены Катковой, которая вместе с шестью детьми ютится в актовом зале общежития, где негде стирать и купать детей, и уже несколько месяцев отключено электричество. Чиновники пообещали найти семье постоянное жилье. Глава Кабардино-Балкарии поручил переселить Каткову в социальное учреждение, однако Каткова отказалась от этого предложения и сообщила, что в актовом зале общежития, где она жила, ведется ремонт, а о новом жилье речи не идет.

12 июля Анастасия Емельянова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в общежитии для Катковой сделали ремонт, заменили окна и двери. Жители республики привезли ей мебель. Каткова с помощью активистов нашла работу, где будет получать зарплату в размере 15 тысяч рублей.

Емельянова также отметила, что в Прохладном и поселках живут 27 многодетных семей, все они нуждаются в помощи.

Жительницы Калмыкии рассказали о трудностях

В Калмыкии среднедушевой доход населения по данным за первый квартал 2020 года составляет 16 627 рублей, среднемесячная номинальная начисленная зарплата – 28 523 рубля, сообщается на сайте управления федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия.

"Средний размер назначенных пенсий на 1 января 2020 года – 12 698 рублей, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 16 лет на 31 марта 2020 года – 244 рубля", – сообщает ведомство.

Величина прожиточного минимума за первый квартал 2020 года установленная постановлением правительства Калмыкии от 30 апреля, составляет 9 940 рублей. "Для трудоспособного населения – 10 383 (десять тысяч триста восемьдесят три) рубля, для пенсионеров – 7 972 (семь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля, детей – 10 114 (десять тысяч сто четырнадцать) рублей", – уточняется в документе, подписанном премьером республики Юрием Зайцевым.

44-летняя жительница поселка Лола (входит в Элистинский городской округ) Ногала Маликова после пожара потеряла жилье, сейчас она безработная, с недавнего времени состоит на учете в Центре занятости населения. Пособие по безработице, по ее словам, получила пока только один раз в размере 1800 рублей.

"Других источников дохода у меня нет, выплат от соцзащиты я не получаю, хотя там в курсе моей ситуации. На продукты в месяц уходит три-четыре тысячи рублей. Покупаю только самое необходимое. Коммунальные платежи обходятся примерно в две тысячи. Кроме того, у меня большой кредит в банке. Брала, когда еще муж живой был. Он умер за два года до пожара, а в 2018 сгорел дом. Трачу деньги только на еду. Когда сгорел дом, мне Красный крест выдал вещи. А новые я позволить себе не могу", – рассказала Маликова корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Лолы рассказала, что сгоревший дом был четырехквартирным, в одной из квартир жила мать Маликовой. "Моя квартира была на государственном балансе – я 24 года проработала в туберкулезном санатории (расположен в Лоле, – прим. "Кавказского узла"). Сгорел дом из-за старой электропроводки. Мы с мамой снимаем жилье в поселке – в разных квартирах. Я живу в доме, который признан аварийным. Хозяйка там не живет, но, если она меня попросит освободить помещение, я не знаю, куда идти", – посетовала Маликова.

Она заявила, что обращалась к главе администрации Элисты Дмитрию Трапезникову по поводу своих жилищных условий, но "никакого ответа от него не получила".

"В этом году Трапезников приезжал в Лолу с телевидением – после того как жители поселка пожаловались, что у нас нет ни уличного света, ни интернета. Я просила его посмотреть, в каких условиях я живу. Но он меня не услышал", – сказала Маликова.

Мать четверых детей Виктория, живущая в поселке Аршан (также входит в Элистинский городской округ), осталась без работы из-за карантина. По ее словам, на "бирже труда" она зарегистрировалась в марте, но пособий по безработице пока не получала.

"В августе 2017 года я родила четвертого ребенка, а в сентябре у меня заболел муж. До декабря он находился в стационаре, получил инвалидность. У меня четыре девочки. В 2018-м заболела вторая дочь – на тот момент ей исполнилось 12 лет. Была совершенно здоровым ребенком, но неожиданно начались припадки эпилепсии. Сейчас мы с ней лежим в стационаре. В марте обращались во ВТЭК, но в инвалидности нам отказали. Бесплатные препараты мы не получаем. Так что основные траты у нас – это лечение ребенка. Лекарства дорогие – два обязательных препарата по две тысячи каждый. Одного хватает на двадцать дней, другого – чуть больше. В целом на лекарства уходит 5-6 тысяч в месяц", – сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Доход семьи Виктории, по ее словам, состоит из пенсии мужа и детских пособий. Жительница Аршана не знает, вернется ли она на работу после отмены карантина. "Я работала в салоне красоты. С начала пандемии салон закрыт. Официально я уволена с 1 апреля. Смогу ли вернуться на работу, не знаю – сейчас все равно салон не работает. И я не могу оставлять дочь одну – в любой момент может случиться припадок. Ее надо водить в школу, забирать оттуда", – рассказала Виктория.

У многодетной семьи есть льготы по оплате коммунальных услуг и школьного питания. "У нас проблемы с оформлением документов на дом, поэтому я с детьми прописана у своих родителей. Им на коммуналку приходит перерасчет. Но живем мы в другом доме – и там уже платим полностью. На школьное питание еще перечисляли, когда были занятия. Не знаю, есть ли у нас еще какие-то льготы. Я сама в госорганы не обращаюсь, мне неудобно просить", – призналась Виктория.

На питание ее семья ежемесячно тратит "примерно десять тысяч", детям Виктории для учебы нужны гаджеты. "Я не считала, сколько точно уходит на питание. Но примерно десять тысяч, наверное. Есть еще кредитный платеж – семь тысяч. Лишних денег сейчас нет, но если появились бы, я купила бы детям гаджеты. У меня три ученика и, когда всех перевели на дистанционное обучение, у нас был один телефон с интернетом на всю семью. Потом ребята из Oirad Community-Center (общественная организация, созданная активистами движения "Элиста – это наш город", – прим. "Кавказского узла") привезли планшет – стало полегче", – сказала Виктория.