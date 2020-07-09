Акция с требованием открыть рестораны в Ереване закончилась задержаниями

09 июля 2020, 20:27

Полиция составила протоколы на десятерых участников акции протеста у здания правительства Армении. Протестующие выразили недовольство тем, что уже пять месяцев остаются без работы из-за закрытия ресторанов. Как сообщал "Кавказский узел", распространение коронавируса в Армении негативно повлияло на ресторанный и туристический бизнесы, которые оказались на грани краха. Представители обеих сфер сочли недостаточной помощь, оказываемую властями. В Армении из-за сложной ситуации с коронавирусом до 13 июля продлен режим чрезвычайной ситуации. Режим ЧС придется продлить еще минимум один раз, констатировал премьер страны. По его словам, эпидемиологическая ситуация остается напряженной из-за массовых нарушений норм безопасности. Аналитики назвали эффективными предпринимаемые в стране меры против COVID-19, но заявили, что сложно спрогнозировать, какова будет ситуация осенью. Депутаты предложили существенно увеличить штрафы за нарушение масочного режима.

Сегодня перед зданием правительства собрались представители ресторанного бизнеса, недовольные сохранением запрета на их работу. Они потребовали встречи с членами правительства. К акции присоединились как сами рестораторы, так и диджеи, певцы, ведущие мероприятий, отметил эксперт сферы общественного питания, организатор акции Ашот Барсегян.

Встретиться с предста в ителями пра в ительст в а им не удалось. К ним никто не в ышел, а полиция дала в ремя акти в истам для прекращения акции и разогнала протестующих, сообщил Барсегян корреспонденту "Ка в казского узла".

Барсегян отметил, что из-за запрета на работу ресторанов остались без работы более 20 тысяч человек. "Наши требования социального и экономического характера. Все, что нам нужно - понять, когда и чего нам ожидать. Пять месяцев люди в ожидании, когда возобновят работу", - пояснил Ашот Барсегян.

Сегодня перед зданием правительства были задержаны десять человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Полиции Армении. На всех составлены протоколы о неподчинении полицейским. "Все активисты отпущены", - отметил сотрудник полиции.

Участница акции, пе в ица Анна Чалдранян рассказала корреспонденту "Ка в казского узла, что с 16 марта не имеет работы из-за закрытия ресторанов. По ее сло в ам, за в се это в ремя она только один раз в оспользо в алась пра в ительст в енной программой поддержки, по которой получила около 28 тысяч драмо в (около 57,5 доллара США) .

"Кто-то может сказать, что на эти деньги можно прожить пять месяцев? В марте нам сказали, что в течение одного квартала ситуация прояснится. Сегодня июль, пятый месяц [карантина], и никаких новостей касательно нашей сферы", - констатировала Чалдранян. Она считает, что нужно открыть рестораны при условии соблюдения эпидемиологических норм.

Менеджер ресторана Анаит Симонян сегодня также принимала участие в акции. В комментарии корреспонденту "Кавказского узла" она отметила, что все 30 сотрудников ее ресторана остались без работы. Симонян отметила, что закрыты именно рестораны, а другие заведения "работают, как ни в чем не бывало". "Если ходить в рестораны опасно, как все время заявляют власти, то таким же образом не должны люди ходить в кафе, на пляж, в спортзалы. Какая разница, люди скопились в кафе или в ресторане?" - возмутилась Симонян.

Ограничения, введенные в Армении из-за коронавируса, отменяются постепенно. Так, с 4 мая разрешена деятельность почти всех отраслей экономики и торговли, сферы услуг, в том числе парикмахерских и салонов красоты, кафе и ресторанов на открытом воздухе. С 18 мая в Армении работает общественный транспорт, спортзалы, говорится в справке "Кавказского узла" "Условия карантина в Армении".

К 9 июля в Армении зафиксированы 30 346 случаев заражения коронавирусом. Продолжают болеть 11 811 человек, еще 535 скончались. Только за минувшие сутки умерли 14 человек, подтверждены 526 новых случаев заражения, указано на сайте американского университета Джонса Хопкинса. Ситуация в Армении остается наиболее тяжелой на всем Южном Кавказе. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".