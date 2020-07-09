Военные азербайджаснкой армии. Фото пресс-службы МО Азербайджана https://mod.gov.az/az/news/mudafie-naziri-on-xett-bolmelerinde-olub-video-31397.html

09 июля 2020, 09:10

Азербайджан насчитал 65 обстрелов в зоне конфликта

За сутки позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией были обстреляны 65 раз, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 июля Азербайджан насчитал 78 обстрелов позиций своих войск за сутки в зоне карабахского конфликта, днем ранее заявил о 37.

Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, однако вооруженное противостояние не было остановлено, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны" на "Кавказском узле". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 65 раз", – сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Под обстрел попали азербайджанские позиции на безымянных высотах на территории Гедабекского района, следует из сообщения ведомства.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Стрельба велась также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны страны.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха к 09.10 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление об обстрелах.

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

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