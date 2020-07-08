Локализован пожар на хуторе в Волгоградской области

08 июля 2020, 22:02

Пожар на хуторе Княженский-2, откуда были эвакуированы 80 человек, локализован на площади около 100 гектаров.

Как писал "Кавказский узел", пожарные тушат огонь в городе Михайловка, Иловлинском и Ольховском районах Волгоградской области. Жители хутора Княженский-2, где загорелись один жилой дом и 14 построек, были эвакуированы. Власти начали разворачивать пункты временного размещения для погорельцев. 12 человек, в том числе двое детей, размещены в Арчединской СОШ, остальные - у родственников, сообщило МЧС.

Пожарным удалось локализовать огонь на хуторе Княженский-2. "Дальнейшей угрозы распространения пожара в населенном пункте нет. В настоящий момент группировка сил и средств регионального главка МЧС продолжает работу по проливке тлеющих очагов... Погибших и пострадавших нет. В волгоградский аэропорт из города Ростов-на-Дону прибыл вертолет МЧС России Ми-8, который находится в готовности к применению", - сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Волгоградской области.

Общая площадь, пройденная огнем (в хуторе Княженский-2), составляет порядка 100 гектаров", - сообщил представитель ведомства. По его словам, в Ольховском районе также вскоре будет объявлена локализация, "в настоящее время там идет проливка тлеющих очагов, написал "Интерфакс" в 21.01 мск.

Всего, по предварительным данным, были эвакуированы 80 человек. Для них организованы пункты временного размещения (ПВР) в Михайловском, Ольховском и Иловлинском районах. Там размещены 11 человек, в том числе двое детей, уточнили в пресс-службе областной администрации.

"В трех районах области организованы ПВР. На 20:00 ими воспользовались только в Михайловском районе. В Арчединской школе размещено 11 человек, в том числе двое детей. В медицинской помощи никто из них не нуждается", - цитирует сообщение администрации ТАСС.