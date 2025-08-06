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08:20, 6 августа 2025

Четыре бойца из Волгоградской области убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Николай Минаев, Алексей Еремичев, Антон Лупинога и  Николай Дудченко убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1280 бойцов из Волгоградской области. 

41-летний контрактник Николай Минаев убит в военной операции на Украине,его похороны прошли в хуторе Бочаровском.  В марте  он подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации,  уже в апреле он погиб. У него остались мама, жена и сын, сообщила администрация Новоаннинского района 5 августа.

В другой публикации в Telegram-канале районной администрации говорится что 16 июня убит 24-летний Алексей Еремичев. В конце сентября 2022 года Алексей подписал свой первый контракт с ЧВК "Вагнер". В начале июля 2024 года подписал второй контракт, на этот раз с Министерством Обороны Российской Федерации. В зоне проведения специальной военной операции Алексей служил медиком-штурмовиком. 

Ранее районные власти сообщали, что в боевых действиях убиты Антон Лупинога, Николай Дудченко.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1280 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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