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12:05, 4 августа 2025

Атака дронов в Волгоградской области привела к отмене и задержке рейсов поездов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четыре пригородных поезда отменили, три пассажирских поезда дальнего следования задерживаются из-за падения обломков дронов на станции Арчеда в Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", силы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили массированную атаку беспилотников на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области.

Всего в ночь на 4 августа силы ПВО сбили 10 дронов в областях ЮФО, заявило Минобороны.

Три поезда Федеральной пассажирской компании задерживаются из-за последствий атаки БПЛА на станции Арчеда в Волгоградской области, пассажиры составов, опаздывающих больше четырех часов, будут обеспечены питанием, сообщает компания.

"В связи с падением обломков БПЛА на станции Арчеда отменены рейсы четырех пригородных поездов Арчеда - Алексиково; Алексиково - Арчеда; Алексиково - Урюпино; Урюпино - Алексиково", - говорится в сообщении в телеграм-канале Приволжской железной дороги.

Кроме того, в настоящее время задерживаются пассажирские поезда Москва - Волгоград, Волгоград - Санкт-Петербург, Адлер - Киров. Максимальное время задержки составляет около 4 часов.

Напомним также, что 31 июля три поезда были задержаны после налета БПЛА в Волгоградской области. Время ожидания доходило до шести часов.

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