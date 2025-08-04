Атака дронов в Волгоградской области привела к отмене и задержке рейсов поездов
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Четыре пригородных поезда отменили, три пассажирских поезда дальнего следования задерживаются из-за падения обломков дронов на станции Арчеда в Волгоградской области.
Как писал "Кавказский узел", силы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили массированную атаку беспилотников на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области.
Всего в ночь на 4 августа силы ПВО сбили 10 дронов в областях ЮФО, заявило Минобороны.
Три поезда Федеральной пассажирской компании задерживаются из-за последствий атаки БПЛА на станции Арчеда в Волгоградской области, пассажиры составов, опаздывающих больше четырех часов, будут обеспечены питанием, сообщает компания.
"В связи с падением обломков БПЛА на станции Арчеда отменены рейсы четырех пригородных поездов Арчеда - Алексиково; Алексиково - Арчеда; Алексиково - Урюпино; Урюпино - Алексиково", - говорится в сообщении в телеграм-канале Приволжской железной дороги.
Кроме того, в настоящее время задерживаются пассажирские поезда Москва - Волгоград, Волгоград - Санкт-Петербург, Адлер - Киров. Максимальное время задержки составляет около 4 часов.
Напомним также, что 31 июля три поезда были задержаны после налета БПЛА в Волгоградской области. Время ожидания доходило до шести часов.
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