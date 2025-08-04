Минобороны отчиталось о перехвате беспилотников на юге России

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В ночь на 4 августа силы ПВО сбили над российскими регионами 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе 10 дронов в областях ЮФО и 18 над Черным морем.

Как писал "Кавказский узел", силы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили массированную атаку беспилотников на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области.

"В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 3 августа до 05.20 мск 4 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

В частности, 18 беспилотников обезврежено над акваторией Черного моря, шесть дронов сбито в Волгоградской области, еще два - в Ростовской. Также БПЛА были перехвачены в Крыму, Белгородской, Воронежской, Брянской, Рязанской областях и Московском регионе.

Напомним также, что в ночь на 3 августа на нефтебазе в Адлерском районе Сочи в результате атаки беспилотника загорелась цистерна с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров. Огонь успел распространиться на второй резервуар, после чего сотрудники МЧС локализовали пожар. К вечеру власти отчитались о полной ликвидации пожара.

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