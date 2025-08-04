Восстановлено электроснабжение Иловлинского района

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Энергоснабжение Иловлинского района, прерванное в связи с аварией после атаки беспилотников, восстановлено.

Как писал "Кавказский узел", силы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили атаку беспилотников на объекты транспортно-энергетической сферы Волгоградской области. Четыре пригородных поезда отменены, три пассажирских поезда дальнего следования задержались из-за падения обломков дронов на станции Арчеда в Волгоградской области. Глава региона сообщил, что в Иловлинском районе в результате падения обломков перебит высоковольтный провод и нарушено электроснабжение.

Всего в ночь на 4 августа силы ПВО сбили 10 дронов в областях ЮФО, заявило Минобороны.

Электроснабжение потребителей в рабочем поселке Иловля и соседних населенных пунктов, нарушенное во время ночной атаки беспилотников, восстановлено, сообщила днем муниципальная администрация.

"Электроснабжение поселка Иловля и всего Иловлинского района полностью восстановлено. Водоснабжение жителей районного поселка и близлежащих населенных пунктов возобновлено", - говорится в сообщении официального Telegram-канала администрации Иловлинского района.

Пресс-служба Приволжской железной дороги, в свою очередь, отчиталась, что восстановлено движение поездов, прерванное после падения обломков дрона на станции Арчеда в городе Фролово под Волгоградом.

Более чем на пять часов были задержаны пассажирские поезда №2 Москва - Волгоград, №89 Волгоград - Санкт-Петербург, №531 Адлер - Киров, а также пригородный поезд №6818 Алексиково - Арчеда, передает “Интерфакс-Юг”.

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