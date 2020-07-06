Отмена открытия границ ударила по турбизнесу Грузии

06 июля 2020, 19:11

Владельцы турфирм сокращают штат, а отельеры снижают сотрудникам зарплаты из-за отсрочки открытия границ Грузии для иностранцев, рассказали представители туркомпаний. Аналитики поспорили о рациональности продления запрета на въезд туристов в страну.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля стало известно, что власти Грузии отложили на месяц начало туристического сезона для иностранцев, продлив до 31 июля ограничение на регулярные международные авиарейсы. При этом Евросоюз 30 июня включил Грузию в список из 15 стран, с которыми странам-членам ЕС рекомендуется открыть границы, сообщило 29 июня Euronews.

Границы Грузии закрыты для иностранцев с 18 марта. Власти страны еще в мае анонсировали открытие границ с 1 июля, но предприниматели поставили под сомнение успешность турсезона из-за низкого потока туристов. Имея репутацию безопасного места для путешествий в условиях пандемии, Грузия пытается спасти летний туристический сезон в 2020 году, говорится в справке "Кавказского узла" "Грузия спасает туристический сезон 2020".

Представители турфирм сочли проваленным турсезон 2020 года

Спрос на отдых в Грузии в этом году наблюдается у жителей, в частности, Казахстана и Армении, но уже можно говорить о провале туристического сезона в Грузии, поделился мнением с корреспондентом "Кавказского узла" генеральный директор грузинского филиала компании «Рустар Онлайн Туризма» Давид Габададзе.

"Можно считать, что сезон провалился. Но мы надеемся, что будем работать в августе-сентябре – во время сезона высокого посещения. В августе хоть кто-нибудь приедет, это лучше, чем ничего", - сказал Габададзе.

По его прогнозу, даже в случае открытия границ турпоток будет не слишком значительным, поскольку в странах, с которыми работает компания, в том числе Казахстане, Украине и России, «не очень хорошая эпидемиологическая ситуация». При этом, по его словам, от граждан Казахстана ежедневно приходят запросы, были брони на июль, но после известия об отсрочке открытия границ эти брони перенесли на август. Интерес к отдыху в Грузии проявляют и граждане Армении, отметил Давид Габададзе, предположив все же, что Грузию чаще будут посещать не туристы, а бизнесмены.

В предыдущие годы туристы из Европы посещали Грузию большими группами, количество людей в которых доходило 60 человек, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Мари, сотрудница одной из туристических компаний, работающих со странами Евросоюза.

На этот год, по ее словам, тоже были брони, но туристы отменяют их. Например, большая группа туристов из Испании намеревалась посетить Грузию, но из-за пандемии отменила бронь в конце марта, рассказала Мари.

"Мы с понимаем относимся к ситуации с закрытием границ, это сделано для того, чтобы в стране сохранялась спокойная эпидемиологическая ситуация. Компания терпит убытки, но сохранение ситуации входит в интересы и наши, как граждан Грузии", - сказала она.

По ее словам, туристический сезон сорван, и в компании не надеются на открытие границ в августе или сентябре. Прием туристов маловероятен и в конце года, поскольку специалисты прогнозируют вторую волну коронавируса, посетовала Мари, добавив, что европейские туристы уже бронируют гостиницы на следующий год.

При этом на черноморском побережье в ряде гостиниц выросли цены, сказала корреспонденту "Кавказского узла" владелица туристической компании Хатуна. По ее словам, обычный двухместный номер с трехразовым питанием сейчас стоит 600 лари (около 198 долларов), а в прошлые сезоны гостиница предлагала их за цену, соответствовавшую 150 долларам.

После сообщения о переносе даты открытия страны в туркомпаниях начали сокращать штат сотрудников, а в некоторых гостиницах сократили размер зарплат в два раза, сказала Хатуна. "Сейчас смогут выжить маленькие туристические компании, крупным надо платить за аренду офиса, зарплаты [многочисленным] сотрудникам, чтобы не терять наработки. Есть расходы при условии того, что нет доходов", - пояснила она.

Наплыв туристов может ухудшить эпидемиологическую ситуацию в Грузии

Границы страны можно было открыть 1 июля, если предварительно провести переподготовку врачей и другого медперсонала, подготовить медучреждения, и пускать иностранцев в страну после проверки ковид-паспорта, в аэропортах проводить диагностику туристов, а к гостиницам прикрепить врачей-консультантов, считает бывший заместитель министра здравоохранения, профессор Тбилисского медуниверситета Вато Сургуладзе.

"Германия и Испания открыли свои границы, почему мы этого не можем сделать? Тем более, что у нас более нормальная эпидемиологическая ситуация", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Закрытие границ страны не оказывает влияния на ситуацию с пандемией, считает профессор. "У нас и так один-два случая заражения коронавирусом в день. Если в день будут заболевать один-три человека, это нормальная контролируемая ситуация", - сказал Сургуладзе.

К 4 июля за сутки в Грузии было зарегистрировано четыре новых случая заражения, общее число инфицированных достигло 943, из них выздоровел 821 человек. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Грузии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По мнению эксперта "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Кахи Гоголашвили, открытие границ Грузии для туристов из Евросоюза в ответ на открытие границ Евросоюза для граждан Грузии не было бы "пропорциональным решением", поскольку масштабы Грузии несравнимы с 500 миллионами жителей ЕС.

"Евросоюз пережил пик, и у европейских стран нет страха принять иностранных туристов. У них есть мощности и возможности, которые они создали во время пика заболевания. Они понимают: если туристы привезут дополнительные случаи заболевания, то они справятся с этой ситуацией. В Грузии же другая ситуация – если жители ЕС будут распространять здесь вирус, то это может стать очень сильным ударом для страны", - сказал Гоголашвили корреспонденту «Кавказского узла».

При открытии границ нет уверенности, что в страну не посетят инфицированные люди, при том, что в Евросоюзе пока мало «зеленых зон», откуда можно безбоязненно принимать граждан, пояснил эксперт.

"Грузинская система здравоохранения не готова к таким рискам и не хочет брать на себя ответственность за них. В то время, как в регионе вокруг Грузии очень сложная и тяжелая эпидемиологическая ситуация (в частности, к 4 июля в Армении выявлено 662 случая заражения за сутки, в Азербайджане – 583. – Прим. "Кавказского узла"), Грузия как-то сохраняет оазис. Но ситуация очень хрупкая, и если она выйдет из-под контроля, то снова придется вводить карантин, закрывать регионы", - сказал Гоголашвили.

По его мнению, на решение властей о переносе даты открытия границ страны повлияли и планы провести осенью парламентские выборы. "Власти стараются избежать каких-то рисков", - предположил эксперт.

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