30 июня 2020, 14:09

Власти Ростовской области отменили самоизоляцию для приезжих на фоне роста числа умерших

Въезжающие в Ростовскую область больше не обязаны на протяжении двух недель соблюдать самоизоляцию. За сутки в регионе выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом, пять человек умерли, общее число умерших достигло 125.

Как писал "Кавказский узел", с 29 июня в Ростовской области смягчены ограничения по коронавирусу - возобновилась работа открытых площадок и летних веранд объектов общепита, курортных отелей, санаториев, баз отдыха и турбаз, детских оздоровительных лагерей, прогулочных судов.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России, а также странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Ростовской области, собирается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти Ростовской области с 29 июня отменили обязательную самоизоляцию на протяжении 14 дней для всех въезжающих в регион, сообщила сегодня пресс-служба губернатора Ростовской области.

"Теперь приезжающие из других регионов РФ граждане могут не предупреждать власти Ростовской области о своём прибытии, для них отменены обязательный двухнедельный карантин и запрет на посещение общественных мест", - отмечается в сообщении на сайте правительства Ростовской области. Также власти региона сняли ранее действовавший запрет на посещение лесов.

В Ростовской области за последние сутки умерли пять человек с коронавирусом: мужчины 42 и 64 лет и женщины 67, 78 и 95 лет, у всех были хронические заболевания. Общее число умерших достигло 125, сообщил сегодня оперштаб Ростовской области. За сутки выздоровели 228 человек, всего - 5744, отмечается на странице оперштаба в "ВКонтакте".

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 9611 случаев заражения коронавирусом, в том числе 94 за последние сутки. Лечение в стационарах получают 711 пациентов, 39 человек находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил сегодня в ходе брифинга начальник управления информационной политики Ростовской области Сергей Тюрин. Он добавил, что с 1 апреля в регионе зарегистрировано 4489 случаев внебольничной пневмонии, за сутки госпитализировано 26 человек, выписано - 13.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ростовская область снова стала лидером по числу новых смертей от COVID-19 в ЮФО", "Ростовчане сочли небезопасным массовое скопление людей на параде во время эпидемии", "Вахтовики покинули обсерватор в Шахтах".

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