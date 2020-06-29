29 июня 2020, 03:40

Власти Ростовской области анонсировали смягчение режима ограничений из-за COVID-19

С сегодняшнего дня, 29 июня в Ростовской области открываются санатории, турбазы, детские оздоровительные лагеря и парки.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России, а также странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, собирается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В соответствии с постановлением губернатора Ростовской области Василия Голубева, с сегодняшнего дня, 29 июня в регионе снимаются некоторые ограничения, которые ранее были введены в связи эпидемией коронавируса, говорится в сообщении на сайте правительства области.

В частности, возобновляется работа открытых площадок и летних веранд объектов общепита, курортных отелей, санаториев, баз отдыха и турбаз, а также работа прогулочных судов. Могут начать работать детские оздоровительные лагеря, в том числе пришкольные, а также спортивные секции. Для посещения откроются и зоопарки, но доступны в них будут только открытые павильоны, а также парки культуры и отдыха.

Смягчается режим самоизоляции и для жителей региона в возрасте 65 лет и старше. В частности, для них расширены возможности для выхода из дома - теперь они могут выходить на прогулки, для занятий физкультурой и так далее, при этом самостоятельно выбирая время и маршрут.

Ранее в регионе также были открыты физкультурные и спортивные объекты, которые могут посещать зрители, но при условии заполнения только 10 процентов от максимального количества мест.

Отметим, что 28 июня в Ростовской области умерли еще двое пациентов с коронавирусом, общее число умерших достигло 117. За сутки количество инфицированных увеличилось на 109 человек, общее число зараженных достигло 9420 человек, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Уместность парадов Победы на юге России вызвала сомнения в соцсетях", "Роспотребнадзор отчитался о ситуации в Калачевской ЦРБ после выявления COVID-19", "Обсерватор испортил имидж Сочи как курортного города".

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