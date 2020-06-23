Обвиняемый в убийстве первокурсника медуниверситета в зале суда. Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

23 июня 2020, 06:38

Подозреваемый в убийстве студента в Волгограде арестован на два месяца

Суд в Волгограде арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве студента медвуза в Волгограде Тимура Гаврилова, свою причастность к убийству он не отрицает, сообщила пресс-служба суда.

Как сообщал "Кавказский узел", студент медицинского вуза, уроженец Азербайджана Тимур Гаврилов был убит в ночь на 13 июня, он получил около 20 ножевых ранений. По подозрению в убийстве 21 июня в Смоленске был задержан 22-летний житель Волгограда Виталий Васильев. Следователи предположили, что мотивом убийства была национальная вражда.

Суд в Волгограде арестовал Васильева, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области. "Постановлением суда в отношении Васильева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 августа", – процитировал 22 июня "Интерфакс" сообщение пресс-службы.

Заседание на котором рассматривалась мера пресечения, прошло 22 июня в Центральном райсуде Волгограда, подозреваемый свою причастность к убийству Гаврилова он не отрицает, сообщило 22 июня РИА "Новости" со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерину Вальковскую.

Ранее следователи рассказали, что по делу об убийстве Тимура Гаврилова допрошено более 50 свидетелей. Сам Васильев сообщил правоохранителям, что причиной убийства послужила ненависть к другой национальности. По версии следствия, он не был ранее знаком с Гавриловым, Васильева выдали полицейским его же знакомые, которые рассказали, что он состоял в некоей организации, где воспитывалась ненависть к людям иной национальности. Он принял целенаправленное решение убить нерусского, рассказали правоохранители.

После убийства Васильев намеревался скрыться в Минске и поехал туда не напрямик, а окольными путями, пытаясь таким образом запутать следы. Подозреваемый сначала направился в Ростов-на-Дону, а затем – в Смоленск, где и был задержан полицией. При этом в чем именно состоит доказательство того, что Васильев убил Гаврилова, следователи не сообщили.

После убийства уроженца Азербайджана, пользователи соцсетей возмутились жестокостью происшествия, трагедия случилась в нескольких десятков метров от здания полиции, а нападавший скрыл лицо надев медицинскую маску. Губернатор Волгоградской области пообещал награду в миллион рублей за информацию, которая поможет найти убийцу.

Примечание:

"В больнице Волгограда находится раненный неизвестными афроамериканец", "Житель Волгограда заподозрен в размещении экстремистских записей", "Житель Армении получил срок за убийство российского военного".

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