Шариатское право названо способом разрешения споров о границе Чечни и Дагестана

23 июня 2020, 01:27

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов демонстрирует готовность к диалогу по вопросу границы с Дагестаном, но дагестанские власти не желают включаться в потенциально конфликтный процесс, считают журналист Гаджимурад Сагитов и активист Шамиль Хадулаев. Для наименее конфликтного разрешения вопроса следует задействовать механизмы шариатского права, полагает глава дагестанского отделения партии "Гражданская инициатива" Мухаммад Цези.

Как писал "Кавказский узел", 20 июня дагестанское издание "Новое дело" опубликовало статью Андрея Меламедова и Гаджимурада Сагитова "Бездействие дагестанских властей может спровоцировать массовые беспорядки". Авторы заявили, что руководство республики не отстаивает интересы жителей Гумбетовского района в споре с Чечней о границах. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов выразил готовность доказать некорректность озвученных в статье данных. Главред "Нового дела" Гаджимурад Сагитов в ответ назвал главной проблемой в споре о границах молчание дагестанских властей.

В начале июня землемеры чеченской стороны установили на приграничных с Гумбетовским районом Дагестана землях колышки для вырисовывания границы. После этого спикер чеченского парламента Магомед Даудов призвал руководство Дагестана завершить демаркацию границы. Власти Дагестана проигнорировали это заявление, несмотря на резкий тон высказываний Даудова, заявившего, что уточнение границы инициировано именно дагестанской стороной.

Переписка с Магомедом Даудовым, отреагировавшим на публикацию "Нового дела" в Instagram-аккаунте издания, свидетельствует о его намерении обсудить проблему границ, однако на заявления официальных представителей Чечни в Дагестане должны реагировать сопоставимые по рангу чиновники и аналогичные структуры власти, подчеркнул главный редактор газеты Гаджимурад Сагитов.

"Но республиканская власть почему-то самоустранилась в этом вопросе. Она не отвечает не только чеченской стороне, но и не отвечает на запросы общества, не разъясняет своему населению, не говорит на какой стадии переговоры, какие есть планы, где правда - даже если она где-то и горькая, надо это обозначить. Из-за этой неопределенности могут возникнуть серьезные конфликты. Чем больше встреч на границах людей с нервозным настроением, тем выше вероятность ненужных инцидентов", - сказал Сагитов корреспонденту "Кавказского узла".

В своем комментарии к статье "Нового дела" Магомед Даудов предложил "встретиться с журналистами, блогерами, историками, географами, политиками и ответить на их вопросы, связанные с границей". Будет правильно, если чеченские журналисты получат "доступ к позиции региональных и местных властей Дагестана для освещения указанных доводов", отмечается в публикации издания от 22 июня. "Надеемся, что власти Дагестана в ближайшее время сделают встречное предложения СМИ ЧР, аналогичное тому, которое нам представил спикер парламента Чечни", - говорится в материале.

Он не считает формат обращения Даудова, который пытается контактировать с дагестанскими властями через СМИ, чем-то неординарным, поскольку на официальные запросы чеченских властей от дагестанский стороны ответа не последовало.

"Так как этот вопрос сильно волнует население, Даудов транслирует его через СМИ. Это нормально, это шаг к диалогу, так как в Дагестане независимые СМИ – достаточно серьезный гражданский институт", – считает Сагитов.

Местные власти не будут проявлять инициативу и комментировать ситуацию с границами, поскольку в Дагестане сложилась жесткая вертикаль, и ни один глава муниципалитета не выскажет то, что не согласовано с республиканской властью, полагает журналист.

Свидетельств тайных договоренностей между дагестанскими и чеченскими властями по вопросу границы пока нет, однако информационный вакуум вокруг проблемы создает простор для домыслов, отметил он. "В условиях, когда власть молчит, создается благоприятная почва для выстраивания любых конспирологических версий. Надеемся, что республиканская власть не продала эти земли, и причина банальна – эгоизм, желание сохранить карьеру и не ввязываться в сложные процессы", – сказал Сагитов.

В Ингушетии после подписания соглашения о границе с Чечней прошли массовые протесты, и в результате глава республики Юнус-Бек Евкуров подал в отставку. Уточнение границ между регионами – рутинная задача Росреестра, однако территориальный спор Ингушетии и Чечни заставил Кремль форсировать эту работу, чтобы предотвратить новые конфликты из-за территорий. Но для Северного Кавказа федеральному центру придется искать особые политические решения, указали в январе 2019 года политологи.

Даудов дал понять, что он открыт для диалога, считает председатель координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Гражданское общество имеет право независимо от органов государственной власти общаться с официальными структурами любого субъекта, главное, что та сторона изъявила к этому желание. Нельзя из соседа делать врага, если он сам предлагает диалог по наболевшим вопросам, пытаясь донести до гражданского общества нашей республики свою позицию. Вывод же будет сделан самими дагестанцами, которые хотят знать правду", – сообщил Хадулаев "Кавказскому узлу".

Молчание дагестанской комиссии по вопросу границ не устраивает ни жителей республики, ни руководство Чечни, полагает он. Власти Дагестана не высказались по поводу ситуации между Гумбетовским районом и Ножай-Юртовским районом Чечни, что вызывает недоумение у жителей Дагестана, отметил Хадулаев.

Активист отметил, что о закулисных соглашениях между властями Чечни и Дагестана, речь, по его информации, не идет.

Спорные земли на границе Ножай-Юртовского района Чечни и Гумбетовского района Дагестана используются сельчанами для сезонного выпаса мелкого рогатого скота. Между чабанами из Чечни и Дагестана, которые пасут отары на отгонных землях, конфликты не возникали, заявили ранее жители Ножай-Юртовского района. При этом они настаивают, что спорные земли всегда принадлежали Чечне.

Руководитель регионального отделения партии "Гражданская инициатива" Мухаммад Цези считает оправданным решение подобных проблем в соответствии с шариатом.

"Схемы и карты составлены еще в советские времена, когда без учета мнения жителей разделялись границы. При согласовании нынешних границ нужно учитывать мнение духовенства, жителей сел, поскольку каждая община на Кавказе знает границы своих земель, и такой вариант будет самым бесконфликтным", – сказал Цези корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал, что демаркация границы между Дагестаном и Чечней уже приводила к конфликтным ситуациям. В частности, в июне 2019 года жители Кизляра демонтировали установленные чеченской стороной дорожные знаки "Шелковской район", что вызвало резонанс в обеих республиках. О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".