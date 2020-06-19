Прокурор запросил год ограничения свободы для оппозиционного журналиста в Азербайджане

19 июня 2020, 10:42

Тезехан Мираламли отверг обвинение в хулиганстве и связал предложение прокурора на год ограничить его свободу со стремлением лишить его возможности заниматься журналистской деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", в отношении корреспондента газеты "Азадлыг", члена оппозиционной партии Народного фронта Тезехана Мираламли было возбуждено уголовное дело о хулиганстве 14 марта. Мираламли заявил, что дело против него начато по жалобе Аты Абдуллаева, который представляется как видеоблогер. Инцидент имел место 26 февраля. Суд в Баку принял к производству уголовное дело в отношении Мираламли 22 мая.

"Мы, руководство и активисты партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), в этот день посетили мемориал жертвам Ходжалинской трагедии. Как журналист, я освещал это мероприятие. Ата Абдуллаев нецензурно выражался в адрес нашей партии. Я подошел к нему и предупредил, чтобы он прекратил это. А он подал жалобу в полицию о том, что я якобы ударил его", - заявил Мираламли.

18 июня в Хатаинском районном суде было объявлено о завершении судебного следствия по делу Мираламли. Прокурор предложил признать журналиста виновным по ст. 221.1 (хулиганство) УК Азербайджана и приговорить его к одному году ограничения свободы. При этом, признанный потерпевшим Абдуллаев потребовал назначить Мираламли максимальное наказание по этой статье - один год лишения свободы. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал сам Мираламли.

"Судебное следствие не было объективным. Суд так и не удовлетворил мое ходатайство о просмотре видеозаписи инцидента между мной и Абдуллаевым. Не были заслушаны также предложенные стороной защиты свидетели. Абдуллаев сам признавал, что инициировал это уголовное дело для дискредитации ПНФА (партии Народного фронта Азербайджана)", - заявил Мираламли.

По его словам, он "не совершал преступного деяния". Мираламли настаивает на оправдательном приговоре. "Решение об ограничении свободы позволит постоянно держать меня под контролем. Это направлено на ограничение моей журналисткой деятельности. Меня обяжут носить электронный браслет и не ходить на общественные мероприятия", - сказал журналист, комментируя предложенное прокурором наказание.

Мираламли сообщил, что следующее заседание назначение на 25 июня, на нем он выступит с заключительным словом.

Директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов считает, что предложенное прокурором наказание серьезно ограничит журналистскую работу Мираламли.

"Репортер газеты "Азадлыг" Тезехан Мираламли - очень активный и смелый журналист. Он готовит репортажи о конфликтных ситуациях, протестных акциях. Ограничение свободы не позволит ему делать этого. Это наказание предусматривает обязательства не покидать место постоянного проживания или пребывания в определенное время суток, посещать определенные места, выезжать за территорию определенной административной единицы, участвовать в массовых мероприятиях, в том числе общественно-политических, культурно-зрелищных, спортивных. Кроме того, он должен будет регулярно посещать отдел пробации. И для контроля всего этого журналиста обяжут носить электронный браслет. И самое плохое - в том, что под любым предлогом его могут обвинить в нарушении условий наказания и заменить ограничение свободы на тюремный срок. Все это серьезно ограничит работу журналиста, лишит его возможности освещать протестные акции", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник отметил, что просматривал видеозапись инцидента и не увидел в действиях Мираламли какого-либо правонарушения.

"Это обычная словесная перепалка. Такие инциденты ежедневно происходят между пассажирами в транспорте, водителями на дорогах, покупателями и продавцами в магазинах", - утверждает Гусейнов.

Он уверен, что дело Мираламли - "заказное".

В Хатаинском суде подтвердили, что на процессе по делу Мираламли состоялось заключительное выступление прокурора. Потерпевший Абдуллаев и представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".