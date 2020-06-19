Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничного села

19 июня 2020, 08:24

Армянские военные при обстрелах с 18 на 19 июня использовали снайперские винтовки, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 18 июня Азербайджан сообщил о 23 обстрелах со стороны Армении.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Заманлы Гедабекского района. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Оборонные ведомства Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 08.20 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако оно не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".