Азербайджан сообщил о 23 обстрелах со стороны Армении

18 июня 2020, 10:08

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 23 раза обстреляли азербайджанские позиции, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня оборонное ведомство Азербайджана насчитало 24 обстрела за сутки.

С 17 по 18 июня подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Оборонные ведомства Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 10.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако оно не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".