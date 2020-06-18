Дуло автомата. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

18 июня 2020, 10:08

Азербайджан сообщил о 23 обстрелах со стороны Армении

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 23 раза обстреляли азербайджанские позиции, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня оборонное ведомство Азербайджана насчитало 24 обстрела за сутки.

С 17 по 18 июня подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Заманлы и на безымянных высотах Гедабекского района, сообщило сегодня министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Оборонные ведомства Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 10.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие,  однако оно не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". 

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

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