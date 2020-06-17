Азербайджан сообщил об обстреле села в зоне конфликта

17 июня 2020, 09:10

Позиции армии Азербайджана за сутки были обстреляны 24 раза, в том числе из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 июня оборонное ведомство Азербайджана насчитало 26 обстрелов за сутки, днем ранее заявило о 25.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако оно не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", – говорится в сегодняшнем сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана.

По данным Минобороны, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Газахский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Стрельба также велась с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 08.30 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".