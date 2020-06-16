На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS/Staff

16 июня 2020, 09:11

Азербайджан заявил об обстреле села

За минувшие сутки позиции армии Азербайджана были обстреляны 26 раз, в том числе из снайперских винтовок и пулеметов, сообщило Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 июня министерство обороны Азербайджана сообщило о 25 обстрелах позиций своих войск в зоне карабахского конфликта, днем ранее – о 24.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие,  однако оно не прекратило их противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз", – говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

Обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении.

Стрельба также велась с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны Азербайджана.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 08.45 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Материалы о происходящих событиях в зоне карабахского конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения".

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