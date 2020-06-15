Солдаты Армии обороны Карабаха. Фото пресс-службы МО Армении http://mil.am/hy/news/7948

15 июня 2020, 08:30

Азербайджан сообщил об обстреле села на границе с Арменией

Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией были обстреляны за сутки 25 раз, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня Азербайджан насчитал 24 обстрела со стороны Армении за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных были обстреляны в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отметило ведомство.

Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной  на северо-востоке Армении, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

Обстрелы также велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, говорится в сообщении военного ведомства.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 08.20 мск не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие,  однако их противостояние не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Нагорный Карабах заявил о взятии трех опорных пунктов", "Баку сообщил об уничтожении штаба армянской военной базы", "Армения сообщила о ранении контрактника после обстрела".

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