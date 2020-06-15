15 июня 2020, 08:30
Азербайджан сообщил об обстреле села на границе с Арменией
Позиции азербайджанских военных в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией были обстреляны за сутки 25 раз, заявило сегодня Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 14 июня Азербайджан насчитал 24 обстрела со стороны Армении за сутки.
"Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных были обстреляны в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отметило ведомство.
Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Обстрелы также велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, говорится в сообщении военного ведомства.
Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 08.20 мск не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах.
После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, однако их противостояние не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
Материалы о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".