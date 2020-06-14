14 июня 2020, 09:01

Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии за сутки были обстреляны 24 раза, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 13 июня Азербайджан насчитал 21 обстрел со стороны Армении за сутки. В свою очередь, Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 95 обстрелах за неделю с 7 по 13 июня.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", -  сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Позиции азербайджанских военных были обстреляны в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отметило ведомство.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении.

Обстрелы также велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 08.50 мск не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие,  однако их противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Материалы о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта".

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