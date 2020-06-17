Житель Чечни осужден за попытку примкнуть к ИГ*

17 июня 2020, 20:42

Суд в Ростове-на-Дону приговорил уроженца Грозного Ислама Укурова, обвиненного в попытке вступить в ряды запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство"* в Сирии, к семи годам колонии.

По версии следствия, в конце марта-начале апреля 2017 года 26-летний уроженец Грозного Ислам Укуров нашел в интернете человека, пообещавшего ему оказать помочь вступить в ряды организации "Исламское государство"* в Сирии. В мае этого же года он прибыл в Турцию и 12 мая попытался пересечь турецко-сирийскую границу и был задержан силовиками.

Однако Укуров не отказался от замысла вступить в ряды боевиков и для этого попытался вылететь в Афганистан через ирано-афганскую границу, следует из материалов дела. 23 мая 2019 года он вылетел в Дубай, но 3 июня этого же года был задержан правоохранителями в Иране и передан российским силовикам, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Южного окружного военного суда.

Суд сегодня признал его виновным по статье о подготовке к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и приговорил к семи годам колонии строгого режима, первые два года он должен провести в тюрьме, сообщили в суде.

Дело Укурова поступило в суд 26 марта, приговор вынесен сегодня, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда.

"Кавказский узел" также писал, что 27-летняя жительница Чечни была обвинена в том, что несколько лет назад тайно уехала в Сирию, где примкнула к одной из ячеек террористической организации "Исламское государство"*. Правоохранители объявили ее в розыск, сообщила 2 июня прокуратура Чечни.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*



* организация признана террористической и запрещена в России решением суда.