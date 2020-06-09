09 июня 2020, 21:35

Второй за три дня строитель погиб в Грузии

Мужчина погиб после падения из строящегося здания в Марнеули. Родственники погибшего считают, что происшествие связано с нарушением мер безопасности.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня 28-летний рабочий сорвался с большой высоты при строительстве многоэтажки в Батуми и умер еще до приезда скорой помощи. 

25 человек погибли на предприятиях Грузии в 2019 году. Сотрудники департамента инспекции труда работают только в Тбилиси, их деятельность необходимо расширить на всю Грузию, также нужно увеличить численность и квалификацию инспекторов, заявил представитель профсоюзов.

51-летний мужчина погиб на месте после падения 8 июня из строящегося здания в Марнеули. Родственники погибшего заявили, что у него не было никаких проблем со здоровьем, причиной случившегося, по их мнению, стало несоблюдение мер безопасности, передал сегодня канал "Мтавари архи".

Строительство здания ведет компания "Дидгори", представитель компании сообщил, что стройка уже завершена и что рабочие убирают участок. "Я могу сказать, что произошел несчастный случай", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова представителя компании в эфире "Мтавари архи".

Земельный участок, на котором произошел инцидент, принадлежит члену городского совета от партии "Грузинская мечта" Нодару Мтварелидзе, он отказался ответить на вопросы журналистов телекомпании.

Правоохранительные органы начали расследование, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ, которое привело к смерти человека (ч.2 ст.240 УК Грузии). Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы. 

Председатель профсоюза строительных рабочих Марина Куртанидзе подчеркнула, что в тех строительных компаниях, где не создан профсоюз, зачастую не соблюдается техника безопасности. "К сожалению, там где нет профсоюза, нередко бывают случаи травм и летальных происшествий на рабочих местах, не соблюдаются правила безопасности труда и превентивные защитные меры, там гибнут рабочие. На строительстве этого здания в Марнеули не был создан профсоюз", - отметила она в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"После травм строителей в Тбилиси профсоюзы Грузии потребовали обеспечить безопасность их труда", "Рабочий госпитализирован в Грузии", "Правозащитники призвали правительство Грузии реформировать трудовое законодательство". 

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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