Ярослав Савин на пикете, фото Алены Садовской для "Кавказского узла".

07 июня 2020, 01:42

Трое астраханцев провели одиночные пикеты против поправок в Конституцию

Участвовать в голосовании о внесении поправок в Конституцию России бессмысленно, а в период пандемии коронавируса - еще и небезопасно, считают участники одиночных пикетов в Астрахани.

Как писал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин подписал 1 июня указ о назначении даты общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля.

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания. 14 марта его подписал президент России, 16 марта Конституционный суд одобрил поправки. 17 марта Путин подписал  указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по пакету конституционных поправок, однако голосование было перенесено на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса. Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Конституционные поправки задевают национальные чувства и предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

Трое жителей Астрахани 6 июня более часа стояли в одиночных пикетах в сквере и на примыкающей прогулочной улице в центре города. Они держали плакаты с лозунгами против поправок в Конституцию, в частности, против обнуления президентского срока. Прохожих было много. Некоторые останавливались, чтобы сфотографировать пикетчиков или показать им знак одобрения. Двое сотрудников правоохранительных органов постояли неподалеку в самом начале пикета около пяти минут, потом куда-то позвонили и ушли. Близко к пикетчикам они не подходили, передает присутствовавшая на акции корреспондент "Кавказского узла".

Михаил Долиев на пикете, фото Алены Садовской для "Кавказского узла"."Мы вышли против поправок в Конституцию, потому что ничего хорошего людям они не дают. Участие в этом голосовании - бессмысленно [...] Тех, кто хочет проголосовать против, я не осуждаю, потому что это тоже активная позиция. Но если они проголосуют - ничего не изменится. Как если бы они не проголосовали", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из пикетчиков, руководитель астраханского отделения партии "Парнас" Михаил Долиев.

По его словам, к голосованию есть немало вопросов. "В настоящее время, в период пандемии любое массовое мероприятие, в том числе голосование, это очень вредно и небезопасно. Плюс это юридические неправильно - для внесения поправок должно быть созвано конституционное совещание. Но его не было, протащили через Федеральное собрание, плюс региональные думы все проголосовали, процедура нарушена. Не было никакого обсуждения, и сейчас его нет. Мало кто вообще знает, какие там поправки. Но я прочитал. И понял для себя, что главное там - это обнуление сроков президента. У нас каждый режим вносит в Конституцию свои поправки, в зависимости от ситуации, и в основном не к лучшему. Я считаю, это неправильно", - высказал он свое мнение.

Активист Ярослав Савин стоял с плакатом "Не хочешь - не голосуй!". 

"Люди должны свободно, без принуждения решать вопрос о своем участии в голосовании. Потому что сейчас доходит информация, из-за которой возникает серьезное опасение, что будут воздействия, принуждения к участию в голосовании, особенно в отношении бюджетников. В связи с этим я хотел выразить свою позицию, призвать людей к тому, чтоб они не поддавались этому возможному давлению и сами принимали решение, голосовать или нет", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Савин выразил отрицательное отношение к предлагаемым поправкам. "У меня отрицательное отношение к самим этим поправкам. Но и та форма, в которой будет проходить голосование для некоторой части граждан, возмутила меня. Я имею в виду электронное голосование. Я убежден, что оно не может пройти честно, думаю, будут нарушения. Плюс то, что всё это будет длиться семь дней. На мой взгляд, это усложняет процедуру гражданского контроля над голосованием", - добавил он.

Прохожие высказали корреспонденту "Кавказского узла" различные мнения как об акции, так и о предлагаемых поправках в Конституции. Проведенный опрос не является репрезентативным и отражает только личные мнения опрошенных жителей Астрахани.

"Я за сменяемость власти, за демократию. Правление Путина уже больше 20 лет я не поддерживаю. И поддерживаю этот пикет", - сказал молодой человек по имени Михаил. По его словам, он планирует пойти на голосование и отдать свой голос против поправок.

"Я верю в либерализм, в сменяемость власти и считаю, что если власть одна и та же, причем еще и не самая лучшая, то не может быть никаких положительных изменений", - заключил собеседник. 

Елена Байбекова на пикете против голосования, фото Алены Садовской для "Кавказского узла"."То, что у нас в стране происходит - это не совсем нормально. И те люди, которые не боятся и выходят на улицу, заслуживают уважения [...] Я за то, чтоб либо игнорировать, либо голосовать против. Лично я сделаю что-то из этого. К этому голосованию отношусь отрицательно. Плюс сейчас только прошла массовая эпидемия, большое скопление людей сейчас скорее во вред", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" студентка Виктория.

"Сейчас все сроки Путина, которые были, обнуляются, как будто бы их не было. И он опять, может быть, еще 20 лет будет править. Я к этому отношусь отрицательно [...] Я пойду (на голосование) и буду голосовать против", - сказала Елена

"Я поддерживаю то, что за поправки голосовать не нужно. Нужно против голосовать. Потому что у нас в Конституции есть такая статья, что более двух сроков выдвигаться (в президенты) нельзя. И это идет в полное противоречие с тем, что происходит. Я поэтому отношусь негативно (к поправкам). А к пикету - только положительно", - призналась выпускница Ксения

Некоторые астраханцы высказали и иные мнения. Алексей заявил, что не интересуется происходящим в стране. "Для меня всё, что относится к правительству, к нашим властям, - зло. Это что-то отделенное от граждан. Мы живем по-своему, они живут по-своему. Я вижу, как государство относятся к нашему народу, я вижу, что это нехорошо. Я вижу, как живут в других странах, вижу, как живут у нас и не считаю, что в нашей стране люди живут хорошо. Но, честно говоря, всё это (тема поправок) меня не интересует, я не хочу в это углубляться, стараюсь держаться от этого подальше. Хотя мне нравится, что люди выходят на улицу и выражают какие-то свои мысли хотя бы на плакатах", - сказал он.

Дмитрий отметил, что относится к пикеты положительно. "Пусть стоят, это их право", - отметил он. При этом он отметил, что поддерживает власть Владимира Путина, но голосовать не пойдет.

"Я в принципе нормально живу, меня всё устраивает. У меня хорошая зарплата, хорошая работа. В голосовании участвовать не буду. Хотя против поправок в Конституцию ничего не имею", - заявил он.

На фоне эпидемии коронавируса произошел спад протестной активности, в частности, касающейся конституционных поправок, отметили опрошенные "Кавказским узлом" астраханский и калмыцкие активисты. Дагестанские журналисты сообщили, что на фоне массового заболевания местных жителей тема изменения Конституции не стоит на повестке дня в республике.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".

Примечание:

 "Астраханец не смог оспорить штраф за оскорбление Путина", "Активистка призвала астраханцев защитить Конституцию", "Пикетчики в Волгограде потребовали провести референдум по поправкам в Конституцию".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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