Азербайджан насчитал 24 обстрела в зоне конфликта

02 июня 2020, 09:45

За сутки позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны 24 раза, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", Министерство обороны Азербайджана 1 июня насчитало 23 обстрела позиций своих войск в зоне карабахского конфликта, а днем ранее заявило о 25.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, которое не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", – сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селе Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

По данным сервиса "Яндекс. Карты" Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении.

Стрельба также велась с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны страны. Оборонные ведомства Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 09.45 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Материалы о событиях, происходящих событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".