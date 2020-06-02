Учения азербайджанской армии. 18 апреля 2018 года. Фото с сайта Минобороны Азербайджана. https://mod.gov.az/ru/foto-arhiv-045/?gid=26511

02 июня 2020, 09:45

Азербайджан насчитал 24 обстрела в зоне конфликта

За сутки позиции азербайджанской армии в зоне карабахского конфликта были обстреляны 24 раза, в том числе из снайперских винтовок, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", Министерство обороны Азербайджана 1 июня насчитало 23 обстрела позиций своих войск в зоне карабахского конфликта, а днем ранее заявило о 25.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заключили перемирие, которое не прекратило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", – сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Обстрелам подверглись позиции азербайджанской армии в селе Мунджуглу Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

По данным сервиса "Яндекс. Карты" Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью Армении.

Стрельба также велась с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны страны. Оборонные ведомства Нагорного Карабаха и Армении сегодня к 09.45 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

Материалы о событиях, происходящих событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Азербайджан обвинил Армению в 24 обстрелах".

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